Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод», потому что принял ее за американку

Режиссер Кристофер Нолан в интервью изданию Variety рассказал, что не собирался отдавать Элизабет Дебики главную женскую роль в своем новом проекте – картине «Довод».

По словам постановщика, он искал конкретный типаж актрисы – британку, «английскую розу», а посмотрев на Дебики в триллере «Вдовы», он принял ее за американку, поэтому ее кандидатуру отсеял.

Лишь когда Эмма Томас, жена и продюсер режиссера, рассказала супругу, что Дебики родом из Австралии, он решил пересмотреть другие ее работы. После «Великого Гэтсби» и «Ночного администратора» Нолан понял, насколько она талантливая актриса.

«Элизабет из тех актрис, что, когда о них начинают говорить, ты понимаешь, что видел их в куче проектов, но не осознавал, что это один и тот же человек, – приводит слова режиссера «Кинопоиск». – Тот факт, что для человека со столь выдающейся и интересной внешностью она обладает практически хамелеоновым талантом к перевоплощению, многое говорит о ее таланте актрисы».

В итоге Дебики сама настояла на пробах в «Довод». Нолан уже готов был отдать ей роль, но актриса была настроена показать режиссеру, что способна на то, чего от нее требуют. В конечном счете она получила роль и, по словам постановщика, идеально с ней справилась.

При этом Нолан не раскрыл, какого персонажа воплощает австралийка (известно только, что ее героиня – жена героя Кеннета Браны), но подчеркнул, что ее роль была архисложной. Режиссер считает, что Дебики удалось изобразить свою героиню одновременно сильной и ранимой.

Сюжет «Довода» держится в строжайшем секрете, однако поклонники творчества Нолана, отталкиваясь от трейлера фильма, с удовольствием отмечают, что Кристофер вновь снял остросюжетный триллер наподобие «Начала», ставшего абсолютным хитом и удостоенного четырех премий «Оскар».

Премьера нового фильма Нолана запланирована на 12 августа, однако не исключено, что ее вновь отложат.