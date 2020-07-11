Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод», потому что принял ее за американку

Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод», потому что принял ее за американку

Режиссер Кристофер Нолан в интервью изданию Variety рассказал, что не собирался отдавать Элизабет Дебики главную женскую роль в своем новом проекте – картине «Довод».

По словам постановщика, он искал конкретный типаж актрисы – британку, «английскую розу», а посмотрев на Дебики в триллере «Вдовы», он принял ее за американку, поэтому ее кандидатуру отсеял.

Лишь когда Эмма Томас, жена и продюсер режиссера, рассказала супругу, что Дебики родом из Австралии, он решил пересмотреть другие ее работы. После «Великого Гэтсби» и «Ночного администратора» Нолан понял, насколько она талантливая актриса.

«Элизабет из тех актрис, что, когда о них начинают говорить, ты понимаешь, что видел их в куче проектов, но не осознавал, что это один и тот же человек, – приводит слова режиссера «Кинопоиск»– Тот факт, что для человека со столь выдающейся и интересной внешностью она обладает практически хамелеоновым талантом к перевоплощению, многое говорит о ее таланте актрисы».

В итоге Дебики сама настояла на пробах в «Довод». Нолан уже готов был отдать ей роль, но актриса была настроена показать режиссеру, что способна на то, чего от нее требуют. В конечном счете она получила роль и, по словам постановщика, идеально с ней справилась.

При этом Нолан не раскрыл, какого персонажа воплощает австралийка (известно только, что ее героиня – жена героя Кеннета Браны), но подчеркнул, что ее роль была архисложной. Режиссер считает, что Дебики удалось изобразить свою героиню одновременно сильной и ранимой.

Сюжет «Довода» держится в строжайшем секрете, однако поклонники творчества Нолана, отталкиваясь от трейлера фильма, с удовольствием отмечают, что Кристофер вновь снял остросюжетный триллер наподобие «Начала», ставшего абсолютным хитом и удостоенного четырех премий «Оскар».

Премьера нового фильма Нолана запланирована на 12 августа, однако не исключено, что ее вновь отложат.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Рейтер
Версия для печати
Новости и статьи
Бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет
Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод», потому что принял ее за американку
Определены самые раздражающие в коллегах качества
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение этики
В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров
Мы отнесли в лабораторию грибы, купленные возле трассы и на подходе к рынку
Белстат отметил высокую эффективность сотрудничества с ЮНИСЕФ во время миссии Сарвара в Беларуси
В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19
Школьная форма, обувь и галантерея появились во всех крупных универмагах страны: мы подсчитали, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября
Компания Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Технология информационной пандемии
Сергей Наливайко – о переходе на полную цифровую организацию налогового администрирования
Снопков: дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни
Врачи рассказали, дефицит какого витамина вызывает сердечный приступ
"Клуб редакторов": оскорбления и угрозы должны жестко пресекаться правоохранителями
Шерстнев поручил убрать зерновые в течение трех недель
"Клуб редакторов": любой закон – это отражение потребности и разумного
Меган Маркл сочла себя слишком известной
Выпуск продукции агропромышленных объединений Витебской области в январе – мае вырос на 14%
Председатель столинского СПК «Федорский» - о том, как поручения Президента позволили известному хозяйству и отрасли в целом решительно шагнуть вперед
Россия заявила о готовности возобновить авиационное сообщение с другими странами
мнение
Вадим ГИГИН
Воспоминания о будущем
Смертельная утопия или опасная красота белорусских Мальдив
В Китае запущен новый коммерческий телекоммуникационный спутник
Изменения в техрегламент ЕАЭС на пищевую продукцию вступают в силу с 11 июля
Секретная служба США создала группу по борьбе с кибермошенничеством
Онлайн-торговля, энергетика, связь: какие еще отрасли станут драйверами роста в постпандемический период?
«Смолевичи» неожиданно обыграли «Ислочь» в первом матче 17-го тура ЧБ по футболу
Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в Правительстве
Рачков: пандемия создает сложности, но не для белорусского АПК
Фотофакт. Как минчане отдыхают возле нового фонтана на улице Пулихова
Сивак на встрече в ОАО "Минскдрев" рассказал о развитии столицы и решении вопросов, волнующих горожан
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Разговор с коучем
Футбол. Хващинский вернулся в минское «Динамо»
То, что сейчас происходит с интернетом в нашей стране, далеко не новость
Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений
В Минском районе открыли новую АЗС
Кунцевич: нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах
Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за июнь не индексируются
Втюрин выступил в суде с последним словом
Пользователи сообщают о потере связи с Viber на iOS. Компания призывает не удалять мессенджер
Обелиски великого подвига. Мемориальный комплекс «Землянка» в Могилеве
Самый известный музей Турции станет мечетью
На все 300: Анастасия Филистович из Островца уже трижды стобалльница и ждет результатов по физике
От многотомников классиков до онлайн-площадок – гуманитарии о научных достижениях
Тренер Владимир Гончаренко: 20 лет назад витебчанин Дмитрий Марков перепрыгнул Сергея Бубку и мог стать олимпийским чемпионом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ