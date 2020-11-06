Компания Nokia планирует запустить в продажу современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000, сообщает РИА Новости.
Новые гаджеты будут созданы в виде кнопочных телефонов, основой которых станет операционная система KaiOS с поддержкой WhatsApp и других приложений.
Характеристики мобильному устройству достанутся скромные. Старшая Nokia 8000 получит 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240 х 320 пикселей, а экран Nokia 6300 при том же разрешении будет 2,4-дюймовым.
Презентация телефонов может состояться уже в ноябре текущего года. О стоимости новинок пока не сообщается.
Фото: РИА Новости
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Nokia возродит культовые кнопочные телефоны нулевых
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