НОК: решение о введении санкций властями США вызывает недоумение и сочувствие

«Решение о введении санкций властями США в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, рассматриваем как абсолютно необоснованное. Оно вызывает только недоумение и сочувствие», – заявили в НОК.
Там также подчеркнули, что «санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа «спорт вне политики», а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан для занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом».
В НОК отметили, что принятые меры можно расценивать «и как высокую оценку нашими оппонентами (уже можно их так называть) достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа»
При этом в комитете добавили: «Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод».
«Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и иные базовые юридические принципы равноправия были отодвинуты на второй план в угоду политическим мотивам».«Печально, что американскими властями используются термины «предполагаемый», «вероятный», «потенциальный» при обосновании принятия юридически обязывающих решений. Мы были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими «партнерами» доказательств, приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций, – говорится в заявлении. – Ведь ими не принимается во внимание, что деятельность НОК Беларуси проходит скрупулезный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета и не вызывает претензий».
«Более того, подобный подход в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядит абсолютно нелепо», – подытожили в НОК.
Фото: НОК