Ночью возможны сбои в работе банковских карт и терминалов

Будут проводится работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса центра.Владельцы карт могут столкнуться с перебоями в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. Перебои возможны и в других сервисах.Компания приносит извинения за временные неудобства.