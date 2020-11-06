В ночь с 6 на 7 ноября (в промежутке с 0:00 до 4:00) возможны проблемы в работе банковских карт и терминалов, сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр».
Будут проводится работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса центра.
Владельцы карт могут столкнуться с перебоями в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. Перебои возможны и в других сервисах.
Компания приносит извинения за временные неудобства.
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Ночью возможны сбои в работе банковских карт и терминалов
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