Минус двадцать на термометре – шок для всех, в том числе и для отопительных систем. В холодное время года аварии – явление нередкое. Этой ночью произошли сбои в работе ЖКХ Солигорска. Многие жители города сообщили, что в их квартирах нет отопления.
В сообществе "Солигорские автолюбители" пользователи сообщили, что в домах на улицах Л. Комсомола, Набережная и Ленина остывают батареи. В "115" сказали, что случился порыв трубопровода. Работы будут вестись всю ночь и когда их завершат, неизвестно. Возможно, в 9 утра.
Под постом – более сотни комментариев.
– В Минске, когда в Новой Боровой вырубили отопление, весь город предлагал ночлег семьям с детьми и привезти обогреватели. Чем вы хуже? Не дайте друг другу замерзнуть, – высказалась горожанка Марина.
– Дозвонились до 115, сказали, звонило уже полгорода – отопления нет. Аварийная будет работать. Пока они начнут работать, придется пить антифриз, чтобы "система" не замерзла и сосульки с носа не выросли, – старалась подбодрить земляков Ксения.
– Минус 20 в нашем детстве – нормальная зимняя температура... Для нынешних коммунальщиков первый же эпизод морозов оказался испытанием, – поделилась Алена.
А в восемь утра некоторые солигорчане сообщали, что в квартире невозможно находиться из-за холода.
Горожане также поделились снимками:
Фото из сообщества "Солигорские автолюбители"
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Ночью в сильный мороз часть Солигорска осталась без отопления
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