Ночью в Минске разметку будут наносить на 14 участках дорог

В ночь на 15 сентября в столице планируют нанести дорожную разметку на 14 участках дорог. Конкретные участки перечисляет УГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем Telegram-канале.
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Дорожную разметку будут наносить на 18-м км внутреннего кольца МКАД и на 18-м –20-м км внешнего кольца МКАД; на участке ул. Янковского от ул. Шаранговича до ул. Ширмы; на участке ул. Горецкого от ул. Мазурова до ул. Шаранговича.
Также в списке улицы Скрыганова, Шабаны, Алеся Бачило, Щорса, Лобанка, Громова, Льва Сапеги, Плеханова, Долгобродская.
Кроме того, дорожную разметку планируется наносить на велопереездах на пр. Независимости.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на вышеперечисленных участках дорог.