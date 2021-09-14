Ночью в Минске разметку будут наносить на 14 участках дорог

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Дорожную разметку будут наносить на 18-м км внутреннего кольца МКАД и на 18-м –20-м км внешнего кольца МКАД; на участке ул. Янковского от ул. Шаранговича до ул. Ширмы; на участке ул. Горецкого от ул. Мазурова до ул. Шаранговича.Также в списке улицы Скрыганова, Шабаны, Алеся Бачило, Щорса, Лобанка, Громова, Льва Сапеги, Плеханова, Долгобродская.Кроме того, дорожную разметку планируется наносить на велопереездах на пр. Независимости.Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на вышеперечисленных участках дорог.