Сегодня около 4.30 наряд ГАИ Минского РУВД обратил внимание на автомобиль, который ехал по Минской кольцевой автодороге со спущенным передним колесом и без включенных фар.
Для остановки автомобиля инспекторы включили проблесковые маячки синего и красного цвета, а также через громкоговорящее устройство потребовали прекратить движение. Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
– Во время погони на Минской кольцевой автодороге скорость авто правонарушителя достигала 150 километров в час, то есть создавалась реальная опасность для участников дорожного движения, – рассказала корреспонденту sb.by инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Екатерина Сильченко. – На задержание были направлены дополнительные наряды ГАИ города. На развязке МКАД – улица Притыцкого – трасса М6 водитель Ford съехал с кольцевой и продолжил движение в сторону Гродно до развязки с автодорогой Радошковичи – Раков. Там он не справился с управлением: автомобиль занесло, и он остановился. Но когда сотрудники ГАИ выбежали на улицу, водитель резко начал движение в их сторону и врезался в служебный автомобиль. В итоге мужчину задержали в Ракове после того, как он врезался в ограждение и попытался убежать в лес.
Водителем оказался 18-летний житель Воложинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения (1,14 промилле). Водительского удостоверения он никогда не получал.
В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Кроме того, сейчас проводится проверка по факту возможного угона Ford. Установлено, что данный автомобиль этому молодому человеку не принадлежит.
Видео: МВД
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Ночью на МКАД пьяный водитель Ford пытался уйти от ГАИ на скорости 150 километров в час
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