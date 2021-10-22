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Ночной приют для бездомных граждан откроют в Бресте

В областном центре появится ночной приют для бездомных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук.


- С наступлением холодов мы решили одну из социально значимых проблем для нашего города. С 1 ноября в Бресте начнет работу отделение ночного пребывания для граждан без определенного места жительства. Оно расположиться в общежитии №2 КУП "ЖРЭУ города Бреста" (с отдельным входом), - заявил мэр города. 

Отделение рассчитано на 12 койко-мест, среди которых 8 для мужчин, 4 - для женщин. В помещении оборудовано по два душа и туалета, предусмотрен кабинет медицинского осмотра.

В отделении его постояльцам помогут в социальной адаптации. Специалисты посодействуют в получении документов, удостоверяющих личность, назначении, перерасчете и выплате пенсий. При необходимости гражданам помогут с направлением в учреждения здравоохранения, поселением в учреждения соцобслуживания. 

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука 
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