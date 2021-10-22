Ночной приют для бездомных граждан откроют в Бресте

- заявил мэр города.Отделение рассчитано на 12 койко-мест, среди которых 8 для мужчин, 4 - для женщин. В помещении оборудовано по два душа и туалета, предусмотрен кабинет медицинского осмотра.В отделении его постояльцам помогут в социальной адаптации. Специалисты посодействуют в получении документов, удостоверяющих личность, назначении, перерасчете и выплате пенсий. При необходимости гражданам помогут с направлением в учреждения здравоохранения, поселением в учреждения соцобслуживания.Фото из Telegram-канала Александра Рогачука