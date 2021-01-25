Ночная овсянка: 6 идей для простого и полезного завтрака

Основа блюда

Сладкие добавки

Главное – правильно выбрать овсянку. Для «ночного» рецепта Браун советует выбирать хлопья не быстрого приготовления. Такие будут лучше держать структуру, когда вымокнут. Заливать их нужно молоком и йогуртом по вкусу. Еще к овсянке фуд-блогер добавляет семена чиа и кленовый сироп. Если последнего у вас нет, не беда – его легко можно заменить, например, медом.Пропорции таковы: 100–120 граммов овсянки на столько же молока, 50–60 граммов йогурта, столовая ложка семечек чиа и еще одна – сиропа или меда. Все тщательно смешать и поставить на ночь в холодильник. Кстати, хранить такую овсянку Браун советует в стеклянных контейнерах, но это не принципиально – можно использовать любую подходящую по размеру посуду.Базовую овсянку легко можно дополнить разными фруктами и сладостями. Например, классической комбинацией из киви и клубники, банана и мелко порубленного шоколада. А для любителей чего-нибудь необычного Лиза Брайан перечислила 6 оригинальных рецептов.. К базе овсянки, описанной выше, добавляется 50 граммов мелко нарезанного апельсина, 1 столовая ложка кокосовой стружки, и пол чайной ложки ванильного экстракта.. Тут все просто – достаем из закромов с закатками банку малинового варенья (или можно сварить свежее) и тонким слоем добавляем его на дно контейнера или блюда. Хватит одной-двух столовых ложек. Наверх выкладываем порцию базовой овсянки, поливаем двумя ложками арахисового масла и тщательно перемешиваем.. К ночной основе добавляется 50 граммов мелко нарезанной клубники и 1,5 столовой ложки протеинового порошка. Чтобы текстура была разнообразной, к этим ингредиентам присоединяется столовая ложка измельченного миндаля и пол чайной ложки ванильного экстракта. Если рецепт вам нравится, но протеин в нем кажется лишним, Браун советует заменить его на крем-сыр – получится вкус ванильного чизкейка.. Пропорции схожи с описанными выше. К базе плюсом идут 50 граммов мелко нарезанной груши (ее также можно заменить яблоком или персиком), столовая ложка измельченного пекана, пол чайной ложки корицы и щепотка мускатного ореха. Кстати, если среди ваших специй завалялась смесь для глинтвейна, можете смело использовать ее.. К базе добавьте 50 граммов тертой моркови, столовую ложку кокосовой стружки, еще одну – изюма. Также в рецепте есть специи: пол чайной ложки ванильного экстракта и столько же корицы.. К овсяной основе добавляйте половину размятого банана и чайную ложку измельченного грецкого ореха. Также понадобится половина чайной ложки корицы и столько же ванильного экстракта. Изюминку рецепту придадут семена льна.Есть ночную овсянку можно как холодной, так и теплой – на ваш вкус. Приятного аппетита!Фото: скриншоты видео