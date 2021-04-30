Ночь в кино, карусели и модный показ: 7 идей, как провести первые майские выходные

Фото Владимира Шлапака
Зарядиться экстримом28 апреля в городских парках Минска начался сезон аттракционов. Любители таких развлечений могут смело отправляться в парки сегодня вечером или завтра: погода прогнозируется хорошая. В среднем билеты обойдутся от 1,5 до 6 BYN. За полтора рубля можно повеселиться на батутах, 6 рублей будет стоить посещение детского игрового комплекса. Работает тир: один выстрел стоит 50 копеек. Гостей порадуют и новинками: например, в парке имени Горького оборудовали новый трехуровневый детский игровой комплекс «Лабиринт» – он смонтирован на месте «Русских качелей». В другом конце парка, где раньше были горки и песочницы, теперь установили новый игровой комплекс «Бригантина» – настоящий корабль с мачтами из пластмассовых и деревянных элементов. Знакомую всем «Комнату смеха» планируют заменить на новый павильон виртуальных игр.
А вот в Бресте сезон аттракционов стартует завтра, 1 мая. Нововведения будут и там: теперь посетители смогут пользоваться электронной системой расчетов «Оплати».
30 апреля в Минске также начали работать городские фонтаны: их в городе около тридцати. Напомним, самым большим спросом у горожан пользуется фонтан, который заработал прошлым летом на водной глади Свислочи напротив набережной парка имени Янки Купалы. Совсем скоро минчане и гости города смогут вновь наслаждаться световым шоу на живописном водоеме в сопровождении живой музыки.
Фото: БЕЛТА
Посетить выставку пасхальной фотооткрыткиВ филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП» с 24 апреля по 12 мая проходит выставка пасхальной фотооткрытки конца ХІХ – начала ХХ века «Открытые письма ко дню Светлой Пасхи». Там представлены репродукции пасхальных фотооткрыток из фондов Национального исторического музея. Техника их изготовления в том, что цветной рисунок наносился на черно-белую фотографию. Посетители смогут увидеть оборотную сторону открыток с поздравительными текстами, адресами и именами получателей и отправителей. Также на выставке можно будет сделать снимки в фотозоне, оборудованной по мотивам пасхального «открытого письма» конца ХІХ века. Также желающих пригласят на мастер-класс по изготовлению фотооткрыток.
Фото: pixabay.com
Погрузиться в культуру кельтовВ субботу, 1 мая в столичном Ботаническом саду пройдет весенний фестиваль «Бельтайн». Он посвящен культуре и традициям кельтов. Вообще, Бельтайн считается праздником, который символизирует начало лета. Кельты считали, что именно в этот день темная половина года сменяется светлой. Гостей ждут open-air концерт, интерактивные площадки, яркие фотозоны, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фуд-корт.
Фото: vk.com/beltainminsk