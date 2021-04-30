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  2. Ночь в кино, карусели и модный показ: 7 идей, как провести первые майские выходные

Ночь в кино, карусели и модный показ: 7 идей, как провести первые майские выходные

Пасхальные или первые майские выходные вот-вот наступят. Белорусов, конечно же, накроют праздничные хлопоты. Но это не значит, что стоит забывать про культурный досуг. Редакция sb.by позаботилась об этом: в традиционном обзоре как всегда много всего интересного. Выбирайте! 

Фото Владимира Шлапака

Зарядиться экстримом

28 апреля в городских парках Минска начался сезон аттракционов. Любители таких развлечений могут смело отправляться в парки сегодня вечером или завтра: погода прогнозируется хорошая. В среднем билеты обойдутся от 1,5 до 6 BYN. За полтора рубля можно повеселиться на батутах, 6 рублей будет стоить посещение детского игрового комплекса. Работает тир: один выстрел стоит 50 копеек. Гостей порадуют и новинками: например, в парке имени Горького оборудовали новый трехуровневый детский игровой комплекс «Лабиринт» – он смонтирован на месте «Русских качелей». В другом конце парка, где раньше были горки и песочницы, теперь установили новый игровой комплекс «Бригантина» – настоящий корабль с мачтами из пластмассовых и деревянных элементов. Знакомую всем «Комнату смеха» планируют заменить на новый павильон виртуальных игр. 

А вот в Бресте сезон аттракционов стартует завтра, 1 мая. Нововведения будут и там: теперь посетители смогут пользоваться электронной системой расчетов «Оплати». 

30 апреля в Минске также начали работать городские фонтаны: их в городе около тридцати. Напомним, самым большим спросом у горожан пользуется фонтан, который заработал прошлым летом на водной глади Свислочи напротив набережной парка имени Янки Купалы. Совсем скоро минчане и гости города смогут вновь наслаждаться световым шоу на живописном водоеме в сопровождении живой музыки. 

Фото: БЕЛТА

Посетить выставку пасхальной фотооткрытки

В филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП» с 24 апреля по 12 мая проходит выставка пасхальной фотооткрытки конца ХІХ – начала ХХ века «Открытые письма ко дню Светлой Пасхи». Там представлены репродукции пасхальных фотооткрыток из фондов Национального исторического музея. Техника их изготовления в том, что цветной рисунок наносился на черно-белую фотографию. Посетители смогут увидеть оборотную сторону открыток с поздравительными текстами, адресами и именами получателей и отправителей. Также на выставке можно будет сделать снимки в фотозоне, оборудованной по мотивам пасхального «открытого письма» конца ХІХ века. Также желающих пригласят на мастер-класс по изготовлению фотооткрыток. 

Фото: pixabay.com

Погрузиться в культуру кельтов

В субботу, 1 мая в столичном Ботаническом саду пройдет весенний фестиваль «Бельтайн». Он посвящен культуре и традициям кельтов. Вообще, Бельтайн считается праздником, который символизирует начало лета. Кельты считали, что именно в этот день темная половина года сменяется светлой. Гостей ждут open-air концерт, интерактивные площадки, яркие фотозоны, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фуд-корт. 

Фото: vk.com/beltainminsk

Посмотреть за один киносеанс всю трилогию «Властелин колец»

Этой ночью в кинотеатре «Москва» покажут целиком киноэпопею «Властелин колец». Любители картины смогут посмотреть сразу три легендарных фильма, в основу которых положен роман Дж. Р. Р. Толкина. Сеанс продлится примерно десять часов. Напомним, в апреле сага вернулась на большие экраны в честь 20-летия выхода первого фильма. 


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Сходить на весенний праздник красоты и стиля 

Spring Fashion Day проходит каждой весной в Национальной школе красоты. Всех желающих приглашают на показы от белорусских дизайнеров и брендов, а также принять участие в полезных мастер-классах. Мероприятие дополнит музыкальная программа с участием популярного диджея и шоу-балета. Мероприятие бесплатное, гостей приглашают в субботу, 1 мая, к 12:00 по адресу ул. Мельникайте, 4. 


Испечь ПП-кулич 

Без кулича праздник Пасха вряд ли будет полноценным. Но традиционная сдобная выпечка очень калорийна. Если вы следите за своим питанием, предлагаем приготовить диетический вариант праздничного угощенья. ПП-кулич будет без дрожжей и сахара. Рецепт довольно простой, вам понадобится творог, полезная мука, изюм и мед. И даже глазурь можно приготовить с минимальной калорийностью. 
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