Мероприятие, приуроченное к Международному дню музеев, пройдет 15 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».
Фото: stalin-line.by
– В течение всего дня и до ночи для гостей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Они откроются в 11:00. Каждый сможет попробовать свои силы на соревновательной площадке ГТО; участники с высокими результатами будут награждены дипломами и призами. На территории историко-культурного комплекса будет организовано катание на танке и вертолете. Будет работать фотозона и детская комната. В 21:00 гостям покажут реконструкцию боя Афганской войны, а в 22:00 состоится праздничный фейерверк, – рассказал sb.by исполнительный директор ИКК «Линия Сталина» Александр Метла.
Все желающие могут приобрести входной билет на сайте ИКК либо в день мероприятия в кассах комплекса.
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Ночь музеев пройдет 15 мая на «Линии Сталина»
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