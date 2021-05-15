Ночь музеев на Линии Сталина – реконструкция боя Афганской войны – стрим

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15 мая 2021 года в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» проходит традиционная «Ночь музеев». Мероприятие приурочено к Международному дню музеев (18 мая), ежегодно проходящему во многих странах мира. Участники мероприятия показывают реконструкцию боя Афганской войны. Это событие 1983 года – захват советских гражданских специалистов в Мазари-Шарифе провинции Балх. После чего зрителей ждет праздничный фейерверк. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!