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  2. Ночь музеев - 2021 в Галерее Савицкого в Минске - стрим

Ночь музеев - 2021 в Галерее Савицкого в Минске - стрим

Сегодня в Беларуси развернулась Ночь музеев. В этом году мероприятие проходит в привычном формате. В музее истории Минска предлагают пройти маршрут-приключение по художественной галерее Михаила Савицкого, городской ратуше, Минской конке и археологическому музею. В галерее Савицкого на выставке "Анри Матисс. Взгляд" состоится мастер-класс по акварели и выступление джаз-группы. На площадке перед учреждением пройдет театрализованное представление от студентов Академии искусств. Смотрите наш стрим, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал.

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