Выступление состоится в Национальном художественном музее 17 января.
По словам регента Никиты Булахова, гости услышат белорусскую, русскую духовную музыку, а также колядки. Хор храма образовался девять лет назад. Его участники – гости ежегодных проектов, которые организует столичный Приход Святителя Николая Японского: “Траецкi фэст”, “Шчодрык на раене”, “Восеньскi фэст”. Хор также выступает на «Великопостных концертах», общегородских концертах, форумах и открытиях выставок.
Вход на мероприятие по входному билету в музей. Также в НХМ можно увидеть выставку, посвященную 150-летию со дня рождения пейзажиста и графика Фердинанда Рущица. Зрители могут ознакомиться с уникальными работами мастера Николая Кузьмича в технике древневизантийской эмали. До 19 января для детей и взрослых будут представлены творческие локации «Рождественские мастерские», также можно поучаствовать в квесте-путешествии «Приключение Волшебной звездочки в Художественном». Стоимость билета для взрослых – 8 рублей, для школьников и студентов – 4 рубля.
Фото: БЕЛТА
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НХМ приглашает на концерт хора храма Святого Николая Японского
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