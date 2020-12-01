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Нижевич: предложений о полной отмене дорожного сбора в Парламент не поступало

Предложений о полной отмене дорожного сбора от граждан в Парламент не поступало. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

Фото: архив БЕЛТА

В последние дни эксперты, политики и граждане активно обсуждают тему дорожного сбора. Постоянная комиссия по бюджету и финансам вместе с экспертами просчитала возможные варианты, детально изучила мировую практику, предложения, поступившие в адрес Парламента от населения.

"Вопрос включения сбора в топливо, возможно, и выглядит как наиболее справедливый. Но, по нашей оценке, негативная динамика мировых цен на углеводородное сырье и неблагоприятный ее прогноз на среднесрочную перспективу, неустойчивость национальной валюты и проявившиеся в последнее время девальвационные процессы, ограниченность бюджетообразующих источников и другие обстоятельства, приводящие к деструктивным последствиям для национальной экономики, делают этот вариант менее приемлемым", – сказала Людмила Нижевич.

По ее словам, дорожный сбор, который предлагается парламентариями, максимально учитывает пожелания граждан в части периодичности его уплаты, преференций для отдельных категорий граждан, величины сбора. "Согласна, что это неидеальное решение – даже среди депутатов мнения разделились. Но если не вдаваться в детали, то даже тем, кто выезжает раз в месяц или, скажем, велосипедистам, сбор с которых не взимается, государство должно обеспечить дорогу соответствующего качества и стандартов. И привлечение средств граждан в виде того или иного налога, платежа для этих целей – не белорусское изобретение, это мировая практика" отметила парламентарий.

Людмила Нижевич подчеркнула, что предложений о полной отмене госпошлины в Парламент не поступало. Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден. "С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры BYN 1,7 млрд (с учетом оценки 2020 года). В результате состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось. В ближайшие 5–7 лет Министерство транспорта и коммуникаций планирует максимально охватить местные дороги. И это очень важный момент. Ведь кроме споров за тот или иной вариант к нам как депутатам поступает масса вопросов о целевом использовании этих средств. И вопрос состояния дорог, уличного покрытия в населенных пунктах едва ли не самый главный. А в данном случае он может стать мотивационным при выборе решения в пользу того или иного варианта", – уверена она.

К слову, депутаты в течение года перед Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством финансов неоднократно поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и на улицы населенных пунктов, особенно в районных центрах, сельских населенных пунктах. "Понимание в этом вопросе есть, и надо принимать решение. Полагаю, если граждане будут иметь реальную возможность увидеть наконец асфальт на своей улице, в своем населенном пункте, то в этом вопросе будет поставлена точка", – добавила парламентарий.
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