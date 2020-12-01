Нижевич: предложений о полной отмене дорожного сбора в Парламент не поступало

Фото: архив

БЕЛТА

В последние дни эксперты, политики и граждане активно обсуждают тему дорожного сбора. Постоянная комиссия по бюджету и финансам вместе с экспертами просчитала возможные варианты, детально изучила мировую практику, предложения, поступившие в адрес Парламента от населения., – сказала Людмила Нижевич.По ее словам, дорожный сбор, который предлагается парламентариями, максимально учитывает пожелания граждан в части периодичности его уплаты, преференций для отдельных категорий граждан, величины сбора.отметила парламентарий.Людмила Нижевич подчеркнула, что предложений о полной отмене госпошлины в Парламент не поступало. Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден., – уверена она.К слову, депутаты в течение года перед Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством финансов неоднократно поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и на улицы населенных пунктов, особенно в районных центрах, сельских населенных пунктах., – добавила парламентарий.