Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования

Сегодня в Москве состоялось второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания. Основным итогом явилось принятие бюджета СГ на 2022 год.рассказала Людмила Нижевич.Бюджет Союзного государства на 2022 год по доходам определен в сумме 4598,9 млн российских рублей. Объемы отчислений государств в доходную часть сохранены на уровне прошлого года и составляют в сумме 4384,8 млн российских рублей, в том числе отчисления Республики Беларусь – 1534,5 млн российских рублей, Российской Федерации – 2850,3 млн российских рублей.По расходам – в сумме 3111,5 млн российских рублей. Средства бюджета предполагается направить на финансирование трех программ и 28 мероприятий, а также на содержание органов и организаций Союзного государства. Профицит составил 1487,4 млн российских рублей.– отметила парламентарий. –При участии и непосредственном содействии депутатов возобновилось проведение фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который не проводился с 2017 года.– добавила Людмила Нижевич.Сессия также рассмотрела вопрос о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета "О бюджете Союзного государства на 2021 год". Все изменения и дополнения, отраженные в проекте декрета, в установленном порядке были одобрены согласительной комиссией Парламентского собрания по бюджету. Принятый бюджет Союзного государства на 2022 год, одобренный проект декрета ВГС о внесении изменений и дополнений в декрет "О бюджете Союзного государства на 2021 год" будут переданы в установленном порядке на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.Союзные парламентарии рассмотрели другие организационно-технические вопросы, связанные с деятельностью Парламентского собрания, утвердили план-график работы и план международной деятельности Парламентского собрания на 2022 год. В соответствии со сложившейся практикой поочередного проведения сессий Парламентского собрания депутаты поддержали предложение о проведении 62-й сессии Парламентского собрания в Беларуси.