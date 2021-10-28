«Ницца» и «Марсель» сыграли вничью в перенесенном из-за беспорядков поединке футбольного чемпионата Франции

Изначально матч игрался 22 августа, но во втором тайме его прервали после того, как фанаты выбежали на поле и напали на игроков. Спустя час руководство Лиги 1 и местные власти решили доиграть поединок, но «Марсель» отказался выходить на поле. И в результате сразу после возобновления встречи главный судья дал финальный свисток. Позже было принято решение переиграть матч 27 октября на нейтральном поле в Труа.Во вчерашней игре, которая, само собой, была очень принципиальной для обеих команд, страсти тоже бушевали нешуточные. Но на сей раз исключительно в положительном смысле: «Ницца» и «Марсель» подарили яркий бескомпромиссный поединок с обилием моментов.«Ницца» вышла вперед благодаря точному удару Амин Гуири на шестой минуте. Но за три минуты до окончания основного времени первого тайма Димитри Пайет восстановил равновесие. Напомним, что во многом именно действия этого футболиста привели к беспорядкам в августовском матче. Во время подачи углового в игрока с трибун прилетела бутылка, которую он бросил обратно в болельщиков.Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет ПСЖ (28 очков). Ближайшими преследователями «Пари Сен-Жермен» являются «Ланс» (21), «Ницца» (20), «Марсель» (19), «Ренн» (18), «Анже» (17), «Нант» (17) и «Монако» (17).Лучшие бомбардиры турнира на данный момент – Гаэтан Лаборде («Ренн») и Джонатан Дэвид («Лилль»), которые забили по семь мячей.