"Ниссан" снес два светофора на улице Плеханова в Минске

Водитель машины оказался сильно пьян, рассказали в ГАИ Минска.

"Ниссан" накануне ночью снес два светофора на улице Плеханова в Минске, один из светофоров упал на еще один автомобиль.

– Водитель автомобиля "Ниссан" двигался по ул. Плеханова в сторону пр-та Рокоссовского и при повороте налево в районе д. 60 по ул.Плеханова не снизил скорость, – рассказала подробности аварии старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь.

По ее словам, далее автомобиль снес два светофора, один из которых упал на автомобиль "Фольсваген", который остановился рядом.

Позже выяснилось, что водитель "Ниссана" был сильно пьян – в результате освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,46 промилле.