Nissan опроверг слухи об уходе с европейского рынка

Японская Nissan опровергла информацию Reuters о возможном уходе компании из Европы, назвав новость фейком.





Накануне агентство, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что японский автопроизводитель якобы намерен покинуть европейский рынок и сосредоточиться на трех основных для него рынках — США, Японии и Китае.

Nissan продолжит укреплять продуктовую линейку в Европе — это является частью стратегии бренда по повышению конкурентоспособности бизнеса, говорится в официальном заявлении компании.

Первым шагом по обновлению модельного ряда на европейском рынке стал Juke, выпущенный в ноябре минувшего года. А в Британии готовят к запуску производство нового поколения кроссовера Qashqai.

В Европе «Ниссан» продает также X-Trail, Micra, GT-R, 370Z и электрические Leaf и E-NV200, пишет motor. В прошлом году компания реализовала в регионе 94 тысячи автомобилей, на 19,6 процента меньше, чем годом ранее.

В Беларуси Nissan продает сейчас кроссоверы Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano.