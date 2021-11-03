"Никто не виноват": солистка группы Artik&Asti рассказала, почему дуэт распался

2 ноября музыкальный дуэт Artik&Asti заявил о прекращении своей деятельности. В новом выпуске шоу "Осторожно: Собчак" Анна Дзюба назвала причины распада.
– Группа прекратила существование в составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват, это была очень красивая и мощная история, где мы оба встретились, выросли и достигли очень больших результатов. Я благодарна Artik [Артем Умрихин] за все, что мы сделали вместе, но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего давайте не будем торопиться, мы только приняли это решение. Время покажет, – высказалась артистка.
Раннее, отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, каковы шансы на распад группы, Анна сказала, что вероятность составляет всего 1%.
Также было отмечено, что права на группу принадлежат Умрихину. Он автор многих хитов. Музыкант заявил, что Artik&Asti продолжит свою карьеру, но уже в другом составе. Artik отметил, что относится к своей коллеге положительно и уважает ее выбор.
Artik&Asti – украинская поп-группа, образованная в 2010 году и завоевавшая популярность на постсоветском пространстве. Последние годы дуэт был на пике популярности благодаря продюсерским способностям Артема и вокальным данным Анны. Свои хиты музыканты писали о любви и расставании. Поклонники даже предполагали, что между ними романтическая связь. Но звезды настаивали, что их связывают исключительно профессиональные отношения.
Фото: РИА Новости