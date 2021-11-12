"Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси жестко ответить на санкции

Беларусь готова максимально жестко ответить на вводимые в отношении нее санкции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.
- Самая главная проблема заключается в том, что необходим нормальный ответственный равноправный уважительный диалог по комплексному решению проблемы миграции. И то, что мы заявляем нашу готовность к такому диалогу, это свидетельствует отнюдь не о слабости белорусской стороны, как это попытались или пытаются представить некоторые беглые оппоненты власти, да и те, кто кормит их с ложечки на Западе, - отметил министр. - Как только Президент Лукашенко заявил некоторое время назад о том, что мы готовы к диалогу, там сразу сказали: "Ага, Лукашенко сдается, проявил слабость, поэтому надо давить и дальше санкциями, и таким образом мы достигнем своих целей". Никаких целей никто никогда через подобного рода давление, угрозы и шантаж не достигнет. Никто не сдается и не сдастся. Поверьте, я говорю со знанием дела.
- Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза, - подчеркнул Владимир Макей.