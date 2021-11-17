Николай Щёкин: кризис с беженцами – это не наш вопрос. И решение его находится на Западе

Об этом заявил sb.by заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щёкин, комментируя итоги телефонного разговора Президента Беларуси с канцлером Германии Ангелой Меркель:

– Прошедшие телефонные переговоры Александра Лукашенко и Ангелы Меркель говорят о сложном и неоднозначном процессе урегулирования кризиса с беженцами. С одной стороны, Европа в лице Ангелы Меркель хотела бы сохранить лицо и тихо, без лишнего шума урегулировать кризис. С другой – сложность заключается в непослушной Польше. В любом случае есть надежда, что с подачи и при принципиальной позиции Александра Лукашенко геополитический механизм урегулирования запущен.

По словам эксперта, внутри европейской политической элиты нет единого мнения по поводу решения проблемы, равно как нет и определенности относительно вопроса о том, кто будет нести ответственность за происшедшее. Однако сам факт того, что вопрос в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС и при этом от обеих сторон будут определены соответствующие должностные лица для его решения, говорит о невозможности консервации проблемы и подчеркивает необходимость ее незамедлительного решения на основе международного права.

– Позиция Беларуси остается неизменной. Кризис с беженцами – это не наш вопрос. И решение его находится на Западе, – подчеркнул Николай Щёкин. – Никто не позволит использовать беженцев в качестве инструмента гибридной войны в отместку за провалившийся государственный переворот. Польское руководство должно ответить перед судом за свои злодеяния – травлю и избиение, химическую атаку на детей и женщин. Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал твердость и приверженность своей политики интересам Беларуси, проявив лучшие черты национального лидера.