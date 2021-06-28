Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 июня посетит Беларусь, информирует ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе аппарата Совбеза, в Минске «Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов, ряда министерств и ведомств двух стран».
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Николай Патрушев 29 июня посетит Минск для консультаций по безопасности
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