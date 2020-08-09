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Николай Мартынов: Мой голос – за единую Беларусь, крепкую и процветающую

Генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» Николай Мартынов проголосовал в воскресенье на участке № 16 областного центра. Вместе с ним в здании музыкального колледжа побывали и корреспонденты sb.by. После голосования руководитель компании поделился своим видением ситуации в стране и мире.

Бизнесмен уверен, что все мы, когда выбираем будущее, выступаем за стабильность:

– Хочу видеть нашу страну единой, крепкой и процветающей. Беларусь не так давно приобрела статус суверенного государства, и, думаю, все, кто пришел в августе голосовать, отдают голос за стабильность и суверенитет. Сейчас вы видите, как наэлектризован мир, поэтому какие-то перемены никому не нужны. Наше предприятие – ровесник страны, ему чуть больше 25 лет. Когда создаешь что-то с первого колышка, это нелегко. Если говорить о трудностях, то тяжело было тогда, когда все сталкивались с кризисами: падал российский рубль, слишком укреплялся доллар, кредиты были под высокие проценты. Но это закаляет, без трудностей невозможно создать что-то свое. Благодаря законам, которые принимались в нашем государстве, мы имели возможность сохранить и расширить производство, постоянно двигаться вперед. Те, кто сейчас хочет открыть свое дело в малых городах или в сельской местности, имеют беспрецедентные льготы, причем это касается всех – и иностранцев, и граждан нашей страны.

– Николай Васильевич, как коллектив «Марко» переживает сложную эпидемиологическую ситуацию?

– Мы распределили смены несколько иначе, промежуток между ними увеличили, до сих пор обрабатываем после каждой смены помещения, чтобы не было заноса вируса извне. По Беларуси есть небольшой спад продаж, а российский рынок просел на 6570 процентов, и что будет осенью, неизвестно. Мы с апреля не можем сделать туда поставки – введение карантинных мер затронуло и торговлю. В Казахстане у нас пять магазинов сейчас закрылись на карантин второй раз.

– С чем бы вам пришлось столкнуться, если бы Беларусь тоже ввела карантин?

– Во-первых, пришлось бы распустить людей на какое-то время, и это только кажется, что потом их обратно легко собрать. Не думаю, что предприятие совсем закрылось бы – потребность в нашей продукции есть всегда, но пришлось бы брать огромные кредитные ресурсы. По новой запускать производство – хуже пожара, врагу не пожелаешь. Это очень дорого. Сегодня мы видим: страны, которые ввели карантин, вынуждены повторно вводить ограничения, это не дало им возможности облегчить процесс. В любом случае мы должны выработать общенациональный иммунитет. Белорусское решение было уникальным, рискованным, непопулярным. Многие страны, вводившие карантин, воспринимают наш опыт негативно, но не зря говорят, что большое видится на расстоянии. Сегодняшний день для истории ничего не значит, пройдет время – станет ясно, кто был прав.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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