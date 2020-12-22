Николай Дроздов снялся в рекламной кампании Gucci

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Мужской журнал GQ Russia решил сделать совместный проект с итальянским модным домом Gucci. Рекламный ролик в советском стиле рассказывает о несуществующем «НИИ мужского костюма», где трудятся ученые – иконы стиля, которые носят костюмы только из итальянской шерсти.В ролике Николай Дроздов держит в руках змею, а в какой-то момент даже танцует в зрительном зале среди сидений.У 83-летнего Николая Дроздова было два образа: классический костюм из синего пиджака и серых брюк, а также голубая рубашка в полоску, трикотажный кардиган и красно-синий галстук с монограммой бренда. Дополнили образ ученого черные мокасины с золотой подвеской и солнцезащитные очки.Помимо Дроздова в проекте приняли участие комик Александр Гудков, актер Александр Паль, теннисист Андрей Рублев, музыкант Кирилл Иванов и певица Муся Тотибадзе.К слову, это не первая рекламная кампания Gucci, в которой зоолог принял участие. В июле нынешнего года Николай снялся в спецпроекте от российского Vogue, посвященном экологичной коллекции Gucci Off the grid. Там Дроздов также был в наряде бренда и рассказывал о свойствах некоторых растений.