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  2. Николай Чергинец: "Думаю, никто не может сказать про меня: этот негодяй испортил мне жизнь"

Николай Чергинец: "Думаю, никто не может сказать про меня: этот негодяй испортил мне жизнь"


— Жизнь моя уже клонится к закату, наверное можно подводить некоторые итоги. Ошибок было много, как в жизни любого человека. Но думаю никто не может сказать про меня:" Этот негодяй испортил мне жизнь", чем я и горжусь. 

Такую мысль с предельной откровенностью высказал писатель, председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец во время творческой встречи с участниками и гостями Дня белорусской письменности, который проходит в эти выходные  в Копыле. 

pepel@sb.by 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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