Николай Чергинец: "Думаю, никто не может сказать про меня: этот негодяй испортил мне жизнь"
— Жизнь моя уже клонится к закату, наверное можно подводить некоторые итоги. Ошибок было много, как в жизни любого человека. Но думаю никто не может сказать про меня:" Этот негодяй испортил мне жизнь", чем я и горжусь.
Такую мысль с предельной откровенностью высказал писатель, председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец во время творческой встречи с участниками и гостями Дня белорусской письменности, который проходит в эти выходные в Копыле.
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