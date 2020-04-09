Известный российский певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив медиков больницы, в которой он проходил лечение, за их работу и внимание.
Фото: архив ТАСС
Ранее многие средства массовой информации облетела новость о том, что Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на COVID-19. Однако позже сам музыкант рассказал, что его анализ на коронавирус нового типа дал отрицательный результат.
«Пневмoния oтступила, я дoма, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бoдриться и думать, что вы полнoстью здoровы и прямо супермены, вoзвращайтесь в нoрмальную жизнь аккуратно и пoстепенно! Берегите себя! Всем здoровья!», — написал Игорь Николаев в своем аккаунте в Instagram.
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Николаев сообщил, что переболел пневмонией
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