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Николаев сообщил, что переболел пневмонией

Известный российский певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив медиков больницы, в которой он проходил лечение, за их работу и внимание.

Фото: архив ТАСС

Ранее многие средства массовой информации облетела новость о том, что Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на COVID-19. Однако позже сам музыкант рассказал, что его анализ на коронавирус нового типа дал отрицательный результат.

«Пневмoния oтступила, я дoма, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бoдриться и думать, что вы полнoстью здoровы и прямо супермены, вoзвращайтесь в нoрмальную жизнь аккуратно и пoстепенно! Берегите себя! Всем здoровья!», — написал Игорь Николаев в своем аккаунте в Instagram.
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