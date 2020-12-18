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  2. «Никого не оставлял равнодушным»: масштабный телепроект Дом-2 закрыли

«Никого не оставлял равнодушным»: масштабный телепроект Дом-2 закрыли

Самое продолжительное российское телешоу «Дом-2» больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ. Об этом сообщила ведущая проекта Ксения Бородина на своей странице в Instagram.


Здравствуйте, я Ксения Бородина и это телепроект Дом-2 где одинокие сердца ищут друг друга... 17 лет в кадре и ещё 3 года в роли редактора. 20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес, finita la comedia! Кто-то сейчас вздохнёт с облегчением - наконец-то закрыли ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдёт в 23:00 на канале ТНТ реалии шоу Дом2, не услышит больше привычный мотив «15 клевых»..., - написала телеведущая. 

Поклонники "телестройки" не остались в стороне и принялись комментировать пост с грустной для них новостью:
- Я сожалею, смотрела Дом-2 с самого начала, выросла на его выпусках(
- В смысле, закрыли? А чем мне теперь заниматься в 23:00?
- Я очень – очень буду по вам скучать! 
- Этот телепроект целая жизнь! 

В свою очередь, телеканал ТНТ в соцсетях также прокомментировал закрытие шоу: 
 - Мы оставляем огромное наследие и с сожалением и ностальгией уходим.

Двухчасовой финал "Дом-2" выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00. 

Напомним, телепроект успешно просуществовал более 16 лет. 

Видео: instagram.com/borodylia
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