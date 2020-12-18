«Никого не оставлял равнодушным»: масштабный телепроект Дом-2 закрыли

- Здравствуйте, я Ксения Бородина и это телепроект Дом-2 где одинокие сердца ищут друг друга... 17 лет в кадре и ещё 3 года в роли редактора. 20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес, finita la comedia! Кто-то сейчас вздохнёт с облегчением - наконец-то закрыли ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдёт в 23:00 на канале ТНТ реалии шоу Дом2, не услышит больше привычный мотив «15 клевых»..., - написала телеведущая.
Поклонники "телестройки" не остались в стороне и принялись комментировать пост с грустной для них новостью:
- Я сожалею, смотрела Дом-2 с самого начала, выросла на его выпусках(
- В смысле, закрыли? А чем мне теперь заниматься в 23:00?
- Я очень – очень буду по вам скучать!
- Этот телепроект целая жизнь!
В свою очередь, телеканал ТНТ в соцсетях также прокомментировал закрытие шоу:
- Мы оставляем огромное наследие и с сожалением и ностальгией уходим.
Двухчасовой финал "Дом-2" выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00.
Напомним, телепроект успешно просуществовал более 16 лет.
Видео: instagram.com/borodylia