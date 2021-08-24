Никакой хандры: с приходом осени любовь постучится в сердца этих знаков зодиака

Начало осени принесет самые нежные и трепетные чувства представителям некоторых зодиакальных созвездий. Кому стоит ждать серьезных перемен в личной жизни? Ищите себя в списке счастливчиков!



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Телец

Осень и любовь окажутся у порога Тельцов одновременно. Представителей этого знака зодиака ждут новые знакомства, интересные встречи и неожиданные приключения. Романтические отношения могут завязаться на работе, но и про знакомства на улице или в социальных сетях забывать не стоит. Звезды гарантируют Тельцам незабываемые моменты и эмоции этой осенью.

Дева

Забудут об одиночестве и Девы. Представители этого знака зодиака вполне вероятно захотят вернуть прошлые отношения. Стоит ли это делать, зависит от того, как прошло расставание. Звезды уверены, что Дев ждут любовь и романтика этой осенью, поэтому и к новым знакомствам тоже стоит присмотреться повнимательней. Отношения без груза прошлого могут быть гораздо перспективнее.

Водолей

Личное счастье обретут Водолеи с приходом осени. Почаще выходите из дома, ведь встретить свою половинку вам суждено только благодаря активной жизни. И не важно, что это будет: поход в магазин или выставка в музее, любовь может настигнуть Водолеев где угодно. Отношения, которые начнутся этой осенью, будут полны романтики, запоминающихся моментов и волнующих эмоций. Полное взаимопонимание станет отличным критерием, чтобы влюбленность переросла в нечто большее.