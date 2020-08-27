Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности высказался о провокационных действиях в отношении Белорусского автомобильного завода, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
Во время совещания Глава государства поинтересовался, как в целом складывается обстановка в промышленной сфере, какие есть на предприятиях вопросы с экспортом продукции и какова морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах. Отдельно он попросил министра промышленности доложить о ситуации на Белорусском автомобильном заводе.
"Что там на БелАЗе? Они (провокаторы. – Прим. БЕЛТА) уже так паскудно себя ведут. Это вчера мы следили: белазовцы идут уставшие со смены домой, за проходную вышли, а они флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку... Я же знаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они же прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ – и города не будет", – обратил внимание Президент.
Опубликовано:
824
"Никаким белазовцам это не надо" – Лукашенко пояснил, чем может обернуться остановка БелАЗа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter