"Никаким белазовцам это не надо" – Лукашенко пояснил, чем может обернуться остановка БелАЗа

Фото:

БЕЛТА

Во время совещания Глава государства поинтересовался, как в целом складывается обстановка в промышленной сфере, какие есть на предприятиях вопросы с экспортом продукции и какова морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах. Отдельно он попросил министра промышленности доложить о ситуации на Белорусском автомобильном заводе.(провокаторы. – Прим. БЕЛТА), – обратил внимание Президент.