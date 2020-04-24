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  2. Никаких изменений во вступительной кампании не планируется — Карпенко

Никаких изменений во вступительной кампании не планируется — Карпенко

Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с коллективом гимназии № 10 Гродно.


"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия — этот вопрос сейчас прорабатывается", — заявил министр.

По словам Карпенко, на эту тему в интернете и СМИ появляется много вбросов, пишет БЕЛТА

"Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия", — подчеркнул глава Минобразования.

Фото: БЕЛТА


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