Формула-1. Гран-при Нидерландов

Элемент парада пилотов в Зандфурте

Голландские болельщики были настолько воодушевлены победой своего любимца, пилота «Ред Булл», что даже изменили своей давней привычке освистывать неугодных им соперников. Улыбающийся в ходе послегоночного интервью под подиумом Льюис Хэмилтон получил неожиданно для себя одобряющие аплодисменты «оранжевых маек». Оказывается, что от радости голландцы могут быть снисходительными к поверженным соперникам.Гимн исполнял не оркестр в записи, а вживую местная звезда-певица. Трибуны подпевали, продолжая стоя приветствовать Макса Ферстаппена, увернувшегося в трехцветный флаг Королевства Нидерланды. Барабаны, аплодисменты, крики, одобрительный свист, - все это для Ферстаппена. Первый Гран-при после 36-летнего перерыва на этом автодроме принес победу местному гонщику, что может быть радостнее для нескольких десятков тысяч зрителей.За несколько недель до начала этой гонки правительство Нидерландов, обеспокоенное коронавирусной ситуацией, не позволило проводить Гран-при при полных трибунах. Стоит ли говорить, что планировался аншлаг, многие покупали билеты за год до этого события, поскольку в прошлом сезоне этап в Зандфорте был отменен. И в угоду санитарным мерам было принято решение уменьшить на автодроме число зрителей. Назывались разные цифры, но в итоге все же в воскресенье было зафиксированы 75 тыс. посетителей, при способностях разместить около 120. Зрителям, получившим уведомление об аннулировании их билета, предлагалось вернуть деньги или оставить себе право бесплатного билета на следующий год. Это официально.

Эстебан Окон пытается контратаковать своего опытного напарника по внутреннему радиусу

Тактические игры «Мерседес»

Но по правде сказать, вряд ли было заметно такое большое отсутствие людей, не было и пустовавших трибун. Кое-где на самых дорогих трибунах несколько рядов были оставлены пустыми, выкрашены в голубые тона для контраста с оранжевым цветом местных голландских фанатов. Но вряд ли можно было говорить о трети, или даже четверти отсутствующих болельщиков. Где-то организаторы все же слукавили, а на вопросы журналистов уполномоченные представители отвечали легкой понимающей улыбкой.Гонка, прошедшая при сухой погоде без единой аварии и фактически без смены порядка пилотов от старта до финиша в первой пятерке, не уменьшила значения праздника для болельщиков. Их главная цель – победа Макса и его лидерство в чемпионате с большой перспективой стать обладателем чемпионского титула, - была достигнута. Праздник состоялся.Нельзя сказать, что немецкая команда и ее лидер Льюис Хэмилтон сдались без боя. Действительно машины «Ред Булл» на этой трассе пусть на чуть-чуть, но все же были быстрее. Оставалось ждать ошибки соперников, но экзамен на профессиональный пилотаж Макс Ферстаппен сдал на «отлично».

Льюис не теряет веру в победу

Роберт Кубица вместо Кими Райкконена

Конечно, можно говорить, что небольшой разворот, который допустил Себастьян Феттель, когда был в роли «кругового», прямо перед носом у Вальттерри Боттаса, помешал гонщику «Мерседес». Финн потерял на этом обгоне больше секунды, уворачиваясь от столкновения с застывшей поперек трассы машиной немецкого чемпиона. Но если судить по темпу, который был у Боттаса по ходу всей гонки, то шансов у него удержать позади себя на изношенных шинах Макса Ферстаппена фактически не было.Отдадим должное и голландцу. Свой главный и единственный обгон по ходу Гран-при он провел безупречно, четко выбрав место для этого и не допуская той агрессивности, с которой он привык обгонять своих главных конкурентов. Похоже, авария в Великобритании на трассе в Сильверстоуне научила его многому.Молодец и Боттас. Он следом за Максом очень аккуратно уступил месту и гнавшемуся за пилотом «Ред Булл» Льюису Хэмилтону. Британский чемпион даже сумел за счет этого сократить отставание от Ферстаппена на несколько десятых секунды. Но все равно темп у австрийских машин был все же сегодня быстрее, чем у «Мерседес».

На машине Джовинацци меняют шины

Выбранная для финского пилота руководством команды тактика с одним пит-стопом была предназначена для сдерживания Макса позади машины Боттаса. И надо отдать должное, Вальттерри сделал все возможное. Разве что еще можно было пойти на откровенное столкновение с Ферстаппеном во время обгона. Но ясно, что так далеко в «Мерседес» не зашли бы. Да, и голландец, как я уже отметил выше, очень аккуратно и уверенно проводил обгонный маневр, чтобы избежать даже случайного контакта своей машины с болидом Боттаса.В самом конце гонки Тотто Вольф решил обезопасить Льюиса от потери еще одного очка за счет возможного быстрого круга со стороны Макса Ферстаппена. Голландец не первый раз демонстрировал свое умение с пустыми баками неожиданно для своих соперников показывать лучший круг на последних минутах даже на изношенной резине. И руководство «Мерседес» решило рискнуть. Сначала зазвали в боксы Вальттери Боттаса, чтобы не пришлось потом финну уступать свою позицию, если бы первым поехал на пит-стоп Льюис. А затем на пит-лейн завернул и действующий чемпион. Фанаты немецкой «конюшни» замерли. На кону было всего одно дополнительное очко, а вот при случайной непредусмотренной ошибке во время пит-стопа можно было бы потерять гораздо больше. Благо, что все обошлось.

Карлос Сайнс уступил 6-е место Алонсо на последнем круге

Пьер, Шарль и … Фернандо

«Альпине» Фернандо Алонсо начинает свой стартовый прорыв



Борьба в одиночку или прорыв с хвоста?

Несколько наивным и смешным вышло общение Боттаса с Вольфом. «Вальттерри, ты получил свежие шины не для того, чтобы показывать лучший круг.» - «А для чего же?» - «Чтобы это мог сделать Льюис и вернуться на трассу вторым». Таким образом, Хэмилтон на новых шинах действительно показал лучшее время дня, фактически сохранив за собой не одно, а даже два очка. Почему? Потому что помимо одного заработанного за быстрый круг он еще не дал заработать это очко Максу Ферстаппену. В итоге Ферстаппен хотя и вышел в лидеры, его отрыв от Льюиса составляет всего 3 очка, а не 5, которые были бы, если бы Макс преподнес сюрприз скорости соперникам на последних минутах .По старой памяти, когда в былые времена очки в гонках Формулы-1 давались лишь первым шестерым гонщикам, особой престижностью в Больших призах считается попадание в «шестерку» лучших.Пьер Гасли и Шарль Леклер провели ровную гонку, финишировав на тех же позициях, с которых они и стартовали. Хотя назвать равными болиды «Альфа Таури» и «Феррари» рука не поднимается. Пьер слишком хорош для маленькой итальянской скудерии, но места ему в «Ред Булл» по-прежнему никак «не светит», а во французской «Альпине» пока еще предпочитают сохранить хотя бы на один сезон Фернандо Алонсо.Испанец, кстати, уже в знакомой всем манере, сумел-таки показать результат больше, чем позволял это сделать его болид. Стартовав 9-м, двукратный чемпион оставил позади себя сначала Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), потом своего напарника Эстебана Окона, а на последнем круге пал жертвой атак Алонсо еще и его соотечественник Карлос Сайнс («Феррари»). Таким образом Фернандо сумел затащить свой болид на очень высокую для уровня его «Альпине» 6-ю почетную позицию.Что выглядит для «Ред Булл» более привлекательным? То, что Макс, оставшись после неудачной квалификации своего напарника один против двоих соперников «Мерседес», все же сумел выиграть? Или то, что Перес, стартовав с пит-лейна, прорвался до 8-го места, продемонстрировав преимущества своей нынешней машины? Думаю, что первый аргумент более веский. Хотя болельщики интернет-голосованием выбрали себе «Гонщиком дня» именно мексиканца, а не голландца. Каждый обгон, который был совершен Серхио, встречался бурными овациями, публика развлекалась спектаклем. Пусть даже если в соперниках Переса были и гораздо более медленные машины. Важен сам факт множества обгонов, а не констатация наличия самой быстрой машины, даже если ты всю гонку пролидировал и победил.

Макс Ферстаппен сразу ушел в отрыв

Ландо Норрис предупреждает

А ошибка, допущенная пилотом «Ред Булл» в самом начале гонки, когда он «перетормозил», атакуя Никиту Мазепина и был вынужден совершить внеплановый пит-стоп, только еще более украсила гонку. Про провальную квалификацию Серхио тоже никто уже не вспоминал. Все голосующие в интернете за «Гонщика дня» жили сейчас и сегодня, своими сиюминутными эмоциями и впечатлениями.В принципе, Пересу сейчас уже нечего переживать. Его менеджер при поддержке спонсоров сумел заключить для Серхио контракт с австрийской «конюшней» на следующий сезон. Поэтому, что бы ни говорили, а мексиканский гонщик может позволить себе и провалы, и взлеты. По крайней мере, до конца этого сезона.Несмотря на то, что Зандфорт – это самая близкая к британскому дому Норриса из иностранных трасс Формулы-1, а мама Ландо родом из соседней Бельгии, сдружиться с голландским автодромом у пилота «МакЛарен» не получилось. Сначала он неудачно квалифицировался. Затем по ходу гонки вроде и вел борьбу, но не на столько результативную, как это мы привыкли видеть в его исполнении на других трассах.

Российский гонщик Никита Мазепин сошел на 41-м круге из-за отказа гидравлики

Серхио Перес - гонщик дня Гран-при Нидерландов

Из Зандфорта в Монцу через Альпы

За счет более позднего единственного пит-стопа Ландо сумел обойти своего напарника, и оба пилота вполне могли бы еще оказаться в зачетной «десятке», но тут вмешался Серхио Перес. С его появлением кому-то из британской «конюшни» все равно бы там не хватило места. В итоге лишь Норрис заработал 1 очко за 10-е место, Даниель Риккиардо финишировал следом за ним.По ходу гонки запомнилась жесткая борьба Норриса с Пересом. Ландо вовсе не собирался уступать мексиканцу, даже если у того и была самая быстрая машина в пелотоне. В конце первого поворота Серхио бросился в атаку по внешнему радиусу, а Ландо ответил своей неуступчивостью. До «захлопывания калитки», когда защищающийся пилот перекрывает полностью траекторию обгоняющему его сопернику, конечно же, дело не дошло. Но проехаться по поребрикам и даже чуточку захватить газона пилоту «Ред Булл» все же пришлось. Колеса машин, в свою очередь, также соприкоснулись, продемонстрировав надежность обеих конструкторских марок.На просьбу журналистов пояснить свои действия Норрис ответил прямо, что он не собирается и в будущем просто так съезжать с траектории более быстрых машин, поскольку самому тоже нужны очки. Оно и понятно. После этой гонки Ландо потерял свое третье место в личном зачете чемпионата, уступив его «бронзовому призеру» Гран-при Нидерландов Вальттерри Боттасу. И пока еще остается впереди Серхио Переса, но преимущество растаяло до 6 очков. Поэтому Норрис и сказал, что своими действиями он хочет заранее предупредить соперников: легкой жизни не ждите. Корректная пусть и жесткая борьба - да, но только не игра в поддавки.Уже сегодняшней ночью большинство грузовиков с оборудованием команд Формулы-1 отправится через Альпы в Италию, где на трассе в Монце в следующие выходные пройдет очередной Гран-при. Смогут ли итальянские тиффози показать такой же энтузиазм, как это сделали сегодня голландцы, предвидеть сложно. Итальянцам будет сложнее найти мотивацию для такого бурного подъема настроения. У «Феррари» шансы на подиум лишь при сходе хотя бы 2-х гонщиков команд-лидеров, Да, и то не факт, что пилоты «МакЛарен» будут долго отсиживаться за спиной. Вот, в Занфдорте даже Пьер Гасли на «Альфа Таури» уехал от болидов скудерии заметно вперед. А в Монце к французу добавятся еще и Норис с Риккиардо.

Пьер гасли опередил и "Феррари", и "МакЛарен"

Победные фейерверки в честь победителя

Результаты личного зачета после Гран-при Австрии:

Что до итальянского гонщика, коим на сегодняшний день в единственном числе является Антонио Джовинацци, то вряд ли у пилота «Альфа Ромео» получится порадовать своих земляков. На Гран-при Нидерландов Антонио сначала провалил старт, а затем еще и пострадал от прокола колеса. В общем, гонка не задалась, хотя его 7-я стартовая позиция была для успеха невероятно высокой. Скорее итальянцы помимо Шарля Леклера («Феррари») выберут себе Пьера Гасли, который выступает под флагом еще одной скудерии «Альфа Таури». Судя по прогрессу в гонках, которого добился Пьер за последние несколько недель, у него гораздо больше шансов попасть на подиум, чем у сеньора Джовинацци.1. Макс Ферстаппен (“Ред Булл”) - 224.52. Льюис Хэмилтон (“Мерседес”) - 221.53. Вальттерри Боттас (“Мерседес”) - 1234. Ландо Норрис (“МакЛарен”) - 1145. Серхио Перес (“Ред Булл”) – 1086. Шарль Леклер (“Феррари”) - 92