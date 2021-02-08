Нидерландский фотограф Бас Утервайк воссоздает человеческие лица с помощью нейросетей

– сказала архитектор Ева Климкевич-Попель.Как же удалось воссоздать «живого» Моцарта? Могилы-то нет, а значит, нет и черепа…Читатели постарше наверняка помнят научный подвиг советского антрополога и скульптора Михаила Герасимова, который, изучив закономерности соотношения мягких покровов и костей черепа, воссоздал облик скифского царя Скилура, древнерусских князей Ярослава Мудрого и Андрея Боголюбского, монгольского завоевателя Тимура (он же Тамерлан), царя Ивана Грозного, флотоводца Федора Ушакова, поэта Фридриха Шиллера и многих других.В Беларуси жил и трудился его выдающийся ученик Игорь Чаквин, который в сотрудничестве со скульптором Леонидом Яшенко реконструировал облик белорусов X-XII столетия.– рассказывает Наталья Ивановна Полина, ведущий научный сотрудник отдела антропологии Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь.Работа реконструкторов в Беларуси затруднена из-за того, что в наших почвах ископаемые останки очень плохо сохраняются.– говорит Наталья Ивановна.Тем не менее Игорь Всеволодович Чаквин сумел восстановить десятки лиц и в 2009 году был удостоен премии Президента «За духовное возрождение».Голландец Бас Утервайк убежден, что для реконструкции лица вовсе не обязательно копаться в земле, выискивая истлевшие кости.– рассказывает он,Среди воссозданных им лиц не только Моцарт, но и Альбрехт Дюрер, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Шекспир, Боттичелли, Ян ван Эйк, Винсент ван Гог (как по мне, очень похож на нашего выдающегося артиста балета Игоря Колба, но старше и печальнее).Из политиков – Гай Юлий Цезарь, Калигула, Джордж Вашингтон, Наполеон, причем не только в мундире, но и в современном деловом костюме.Из мыслителей – Марк Аврелий, Сенека, Никколо Макиавелли.Очень интересны его попытки разгадать, как выглядели натурщики и натурщицы, позировавшие для знаменитых скульптур и картин: Венеры Милосской, Давида, статуи Свободы, Моны Лизы (она же Джоконда). Получается удивительно живо и современно.Что сильнее всего привлекает в творчестве Утервайка – это выражения лиц, особенно придуманных. Почти каждое – сложный и тонкий эмоциональный этюд, суть которого не так просто выразить словами. В современной живописи ничего подобного нет – то ли секрет потерян, то ли немодно.И все же возникает естественный вопрос: а нужно ли это? Особенно моделирование лиц известных людей. Ведь никакой гарантии, что полученный таким способом результат соответствует правде. Да и правда, которую добывал тот же Герасимов, не всегда бывала удобна. К примеру, поговаривают, что Тамерлан у него получился европейцем, а Иван Грозный – калекой, который мучился от болей в позвоночнике, и мастеру пришлось самого себя подправлять.Но люди страстно хотят увидеть прошлое. Сорвать с него посмертную маску, смыть позолоту времени. Лицо гения не должно выглядеть для нас как жилище, хозяин которого умер (по меткому выражению архитектора Евы Климкевич-Попель).– признается белорусская поэтесса Инесса Ганкина.– считает преподаватель Белорусского государственного хореографического колледжа Татьяна Григорьева.– убежден актер Сергей Занимонец.Любопытно, что скажут мои собеседники, увидев реконструкции Баса Утервайка. А может быть, кто-то из наших специалистов заинтересуется, изучит и воссоздаст пантеон родных нам знаменитостей – пусть с помощью компьютерной графики.Фото из социальных сетей