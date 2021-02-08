Уникальную деревянную посуду делает бывший главный санитарный врач Наровлянского района

На участке городок техники

Пилорама авторского исполнения

Ажурная работа

Дом Юрия Герасимовича найти просто: издалека видны изысканные резные детали на ограде. Ее, как и многое другое на участке, он делал своими руками. Хозяин встречает нас на пороге сразу веселой историей:Юрий Коробский в Наровле человек известный. Родился в Донецкой области, сюда приехал в 1964 году с супругой после окончания мединститута. 35 лет работал главным санитарным врачом Наровлянского района.За это время в своем дворе Юрий Герасимович создал настоящий технический мини-городок, который позволяет организовать процесс творчества с самых азов. Мы обходимся без цифровых кодов и отправляемся на экскурсию. Остановка первая — сушилка и пилорама.— уточняю у мастера.Тут же Юрий Герасимович своими руками собрал небольшую пилораму. Мастер щелкает выключателем и демонстрирует чудо-агрегат. Трехметровый ствол по специальным направляющим подается навстречу закрепленной на рамке бензопиле. Правда, сейчас усовершенствованная конструкция работает от электричества.Небольшую квадратную заготовку, проведшую положенный срок на сушке, мастер переносит в расположенный неподалеку сарай. Здесь разместилась небольшая слесарная мастерская, где Юрий Герасимович завершает подготовительный этап, просверливая пару отверстий — они нужны, чтобы правильно закрепить деталь на следующем станке.Мы с фотографом задумчиво рассматриваем брусок, на который карандашом уже нанесены окружности будущей миски или тарелки.Основная локация для осмотра — настоящая гордость Юрия Герасимовича. Столярную мастерскую он возвел тоже сам.Внутри — мечта любого столяра. Основной станок Юрий Коробский смастерил из списанных запчастей. Рядом — освещение и самостоятельно разработанная система вентиляции. Мастер закрепляет заготовку, которая тут же начинает вращаться, пока умелые руки с помощью резца постепенно придают ей округлую форму:Что именно «лишнее» и как в итоге будет выглядеть деревянный шедевр, Юрий Коробский придумывает сам:Мастер откидывает шторку со стеллажа с готовой продукцией, и объем производства заставляет нас ахнуть. Многочисленные полки плотно заставлены тарелками, кружками, вазами…Изящные стенки толщиной пару миллиметров — работа почти ювелирная. Круглые, прямоугольные, с «ушками» и «рамочками»... Порой мастер даже не избавляется от сучков, делая их частью общей композиции. Ножка масштабной вазы — три извивающиеся спирали, а на деревянные охотничьи медальоны нанесен узор из донышек гильз. У иных тарелочек по ободку прорезаны тонкие завитушки, складывающиеся в ажурный узор. Такую работу Юрий Коробский делает на еще одном собранном своими руками станке.Соседний агрегат — для нарезки. Юрий Герасимович закрепляет плод маньчжурского ореха и специальным резаком отделяет от него тонюсенькие «слайсы». Получается изящный узорчатый медальончик.— демонстрирует мастер. —Некоторые узоры Юрий Коробский выжигает, а на дно наносит собственное клеймо — заглавные буквы «Ю» и «К». Готовое изделие на недельку отправляет под пресс. И мастер дает твердую гарантию: дерево не треснет и его не поведет.На веранде собственного дома Юрий Коробский устроил мини-выставку своих изделий. Никогда не отказывает в осмотре гостям и случайным прохожим. Его работы можно найти в Наровлянском этнографическом музее. Главное, говорит мастер, чтобы его тарелки радовали людей.