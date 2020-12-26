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  2. «Ни уму, ни сердцу». Чек-лист бесполезных подарков на Новый год

«Ни уму, ни сердцу». Чек-лист бесполезных подарков на Новый год

С приближением праздника вопрос, какие подарки дарить, стоит все острее. Ответ: какие угодно, только не бесполезные – те, которые с радостью примут (воспитание!) и без сожаления выбросят. Конечно, главное – не подарок, а внимание, а оно по определению не может быть небрежным. Поэтому в магазине на красоту не ведемся и хоть немного, но обдумываем покупку. Тогда получится своим подарком не просто формальность соблюсти, но и порадовать – чек-лист для сверки в помощь.

 фото pixabay.com

Свечи

Обычные свечи на новогоднюю тему на следующий же день окажутся в дальнем ящике, если не в мусорном ведре. А красивые и стильные, конечно, не выбросят, но и зажигать не будут – именно потому, что красивые и стильные.

! Если все же удержаться от покупки невозможно (красота же!), к свече стоит добавить не менее стильный подсвечник, например кованый – впишется практически в любой интерьер. Такой комплект украсит любой праздник и романтический вечер. К тому же пригодится, если вдруг погаснет свет.

Сковороды, кастрюли и прочие полезности

Очень мужской подарок – женщине в голову не придет дарить соплеменнице кастрюлю. Это то же, что подарить, к примеру, зубную пасту. Поэтому не акцентируйте – женщины и так знают, где их место. Многие внутренне с этим не согласны, но место все равно обустраивают. Так что с кастрюлями там все в порядке.

! Человеку, всерьез увлекающемуся кулинарией, можно подарить сертификат на мастер-класс по приготовлению чего-нибудь экзотического, например суши или том яма. Борщам и котлетам он и сам кого хочешь обучит.

Шашлычницы, йогуртницы и другая кухонная техника

Вещи интересные, но не для всех. Базовые, например мясорубка или блендер, есть на каждой кухне, а вот изыски вроде сэндвичницы зависят от предпочтений. А их может и не быть – ну «стерилен» человек в своих пищевых привычках. Можно, конечно, такому подарить «игрушку», пару раз сварит йогурт из любопытства – и отправит девайс в кладовку.

! Если у получателя подарка на кухне только чайник и микроволновка, можно презентовать тостер – он, скорее всего, приживется. При этом желательно разрекламировать, что это вкусно, полезно, дело минутное и места мало занимает.

Бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.

Новогоднюю мишуру можно принести с собой, если вы празднуете в гостях, но не дарить. Такой презент выглядит «на отвяжись» и демонстрирует, что отношениями не особо дорожат.

! А вот елочная игрушка спасает положение – добротная и красивая.

Фотоальбомы и рамки

Трудно угадать, понравится ли одариваемому, как впишутся рамки в интерьер, и нужна ли ему фотогалерея. И фотографии сейчас все чаще хранят в электронном виде. Словом, для одного – пустая трата денег, для другого – мучительный выбор: хранить или избавиться.

! Из этой темы – можно подарить сертификат на фотосессию. Вряд ли кто-то откажется от семейных фото, сделанных профессионалом. А над вопросом хранения пусть сам ломает голову.

Парфюмерия

Вообще не угадаете. Даже не пытайтесь. То, что для вас – изысканный аромат, для другого – клопов травить.

! Альтернатива, скорее всего, одна – подарить конкретные духи, которые объект дарения использует или хотел бы иметь.

Декоративная косметика

Та же история – слишком много тонкостей: от консистенции, блескучести или матовости до цветовой гаммы и аллергенности.

! Как вариант – все тот же сертификат, но на услуги визажиста. Женщине это вдвойне выгодно: и новый вариант макияжа освоит, и с выбором косметики определится.

Теплые шапки, носки

Можно не попасть в размер, цвет и стиль. К тому же этого добра у каждого хватает – не забивайте мертвым грузом чужие полки.

! Из аксессуаров можно смело презентовать стильный шарф, платок или бактус базовых цветов – они с большой вероятностью подойдут к верхней одежде любой цветовой гаммы и стиля.

Записные книжки, блокноты

Во-первых, они бывают разными: датируемыми и без дат, с разбивкой по часам и т.д., во-вторых – сейчас в тренде цифровые календари и приложения в смартфонах.

! Тому, кто предпочитает «старомодный» способ планирования, можно подарить блокнот, но в отличном исполнении – в натуральной коже и с хорошей бумагой. Для всех остальных даже эта роскошь – бесполезная макулатура.

Вещи с логотипами

Зонты, очечники, ключницы и масса всего, на что можно нанести логотип бренда. Попадают они к нам, как правило, с работы. Вы их не используете, и другие тоже не будут.

! Ну если только вместо логотипа будет автограф, скажем, Роналду или Джоли, при условии, что получатель подарка фанат первого или второй.

Наушники и пауэрбанки

Они есть у всех, и еще несколько в запасе – тоже подаренных. Пока дойдет очередь использовать ваши, они технически и морально устареют.

! Вариантов не просматривается. Лучше просто не дарить.

Сертификаты на все подряд

Прыжки с тарзанки, дайвинг-сеанс и мастер-классы по заклинанию змей – далеко не всем это щекочет нервы. Большинство такими сертификатами не воспользуется. Даже в спа или тренажерный зал не все пойдут, если нет такой привычки.

! Сертификаты в спа, тренажерку, на дайвинг (но в другой клуб) пригодятся тем, кто туда ходит. Во-первых – разнообразие, во-вторых – есть возможность сравнить. На экстрим пойдут те, кто не скрывал своей мечты прыгнуть с парашюта или поплавать с акулами, – вот они такому подарку будут рады.

Цветы

Не тот праздник, чтобы дарить цветы. И в горшках тоже.

! В горшках – только любителям или коллекционерам. Они смогут оценить редкий сорт фиалки или орхидеи.

Животные

Подарок не бесполезный, а запретный. Потому что с серьезным обременением. Завести питомца, даже хомячка, не говоря уж о собаке или кошке, – ответственный шаг, который делают самостоятельно, без помощников.

! Ненавязчиво это выглядит только в случае с заводчиками – еще одна рыбка в аквариум или паучок в террариум. Почему бы нет?

 

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