Гигин: ни один проект не имел успеха под бчб-флагом

О том, запретят ли в нашей стране бчб-символику, высказался председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», декан ФФСН БГУ и политолог Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Нужно слушать нашего Президента. Он говорил, что мы сохраним здравый рассудок, будем делать все аккуратно и последовательно. Залог нашего успеха и в этот год – не делать того, что ждет противник, – отметил он. – Они думали, мы побежим запрещать, а мы рассказываем людям, что такое бчб.
По словам политолога, ни один проект под бчб-флагом не имел успеха.
– Родина живет патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия, – добавил Вадим Гигин.