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Праздник Крещения на Голубой кринице

Объявленный оранжевый уровень опасности не заставил белорусов изменить традициям. Вооружившись бутылками, банками и другими емкостями, и стар и млад отправились за освященной водой. А самые отважные, несмотря на предупреждения медиков, решили проверить крепость духа и тела, погрузившись в ледяную воду. 


Традиционным местом притяжения паломников в канун религиозных праздников стала Голубая криница в Славгородском районе. Ежегодно святое место посещают тысячи людей как из Беларуси, так и из ближнего зарубежья. Особенно многолюдно здесь в августе, во время празднования Медового Спаса, и в январе, во время Крещения. И этот год не стал исключением. Семейные пары, друзья и родственники, компаниями и поодиночке – после трех часов дня заснеженные берега Голубой криницы стали заполняться народом. 




Обряд освящения воды провел иеромонах Афанасий, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, после чего люди стали набирать воду в заранее подготовленные бутыли. Кто посмелее – спешили окунуться в освященной воде.

Степан Давыдов и Иван Шипов первыми совершили трехкратное погружение в воду. 

– Давно была мечта окунуться в воду в сильный мороз, – рассказывает Степан Давыдов, – да только погода подводила. А вот сегодня как раз то, что нужно. 


Такая вода надолго защищает от разных недугов, уверен Степан, а чтобы хвори и вовсе отступили, важно регулярно закалять свой организм. 

Иван Шипов сторонник этой же философии в отношении здоровья.

– Регулярно окунаюсь в водоемах, несмотря на сезон и погоду. А Голубая криница стала традиционным местом, куда я ежегодно с радостью приезжаю. Вода здесь чудесная, и от нее обязательно будет польза.  


Желающих повторить подвиг «первопроходцев» не так уж и много. Большинство предпочитает с берега наблюдать за водными процедурами. Но нет-нет, да найдется очередной смельчак, которому -20 не помеха, чтобы искупнуться. Вот и Дмитрий Гудухин из таких. Без спешки и суеты Дмитрий заходит в водоем глазом не моргнув. За мужем с берега наблюдают супруга Светлана с годовалой Настей и десятилетней Дашей. Посещение криницы для Гудухиных стало семейной традицией. И не только для них.

– С детства помню, как бабушка водила нас на криницу и говорила о чудесных свойствах воды, – вспоминает Валентина Яковенко. – А теперь уже мы приезжаем сюда со своими семьями и учим детей с почтением относиться к святому месту.



А для любителей повеселиться работники культуры провели обрядовый праздник «Крещение – колядам прощение». Работали торговые ряды, поэтому после танцев и конкурсов здесь можно было подкрепиться, а также прикупить сувениры на память. 

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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