Праздник Крещения на Голубой кринице

Традиционным местом притяжения паломников в канун религиозных праздников стала Голубая криница в Славгородском районе. Ежегодно святое место посещают тысячи людей как из Беларуси, так и из ближнего зарубежья. Особенно многолюдно здесь в августе, во время празднования Медового Спаса, и в январе, во время Крещения. И этот год не стал исключением. Семейные пары, друзья и родственники, компаниями и поодиночке – после трех часов дня заснеженные берега Голубой криницы стали заполняться народом.Обряд освящения воды провел иеромонах Афанасий, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, после чего люди стали набирать воду в заранее подготовленные бутыли. Кто посмелее – спешили окунуться в освященной воде.Степан Давыдов и Иван Шипов первыми совершили трехкратное погружение в воду.рассказывает Степан Давыдов,Такая вода надолго защищает от разных недугов, уверен Степан, а чтобы хвори и вовсе отступили, важно регулярно закалять свой организм.Иван Шипов сторонник этой же философии в отношении здоровья.Желающих повторить подвиг «первопроходцев» не так уж и много. Большинство предпочитает с берега наблюдать за водными процедурами. Но нет-нет, да найдется очередной смельчак, которому -20 не помеха, чтобы искупнуться. Вот и Дмитрий Гудухин из таких. Без спешки и суеты Дмитрий заходит в водоем глазом не моргнув. За мужем с берега наблюдают супруга Светлана с годовалой Настей и десятилетней Дашей. Посещение криницы для Гудухиных стало семейной традицией. И не только для них.вспоминает Валентина Яковенко.А для любителей повеселиться работники культуры провели обрядовый праздник «Крещение – колядам прощение». Работали торговые ряды, поэтому после танцев и конкурсов здесь можно было подкрепиться, а также прикупить сувениры на память.