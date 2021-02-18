Какие проблемы ждут жителей мегаполисов, решивших перебраться в деревню. Рассмотрим на примере сельской глубинки Каверляны, что под Дзержинском

Дорога на Каверляны.

СПРАВКА

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Круговорот проблем в природе

Колодец в деревне Каверляны.

Конец света

«Уже этой зимой электричество пропадало у нас раз двадцать! В том числе и в период лютых морозов. А дом отапливается электричеством. Представьте: на улице минус 25, а мы с ребенком 8 часов в холодном доме! Где-то что-то замкнуло или произошел обрыв».

Понаехавшие, в хорошем смысле этого слова, настойчиво терзают административные и коммунальные службы. Причем с чувством, толком и расстановкой нужных юридических акцентов. И этому, согласитесь, надо поучиться всем.

Деревня Шпильки. Старое и новое.

ДорогА дорОга

«Только бы никто не ехал навстречу». Потому что ширина дороги позволяла проехать одному автомобилю, а разъехаться можно, если бы один из водителей свернул в сугроб.



Вопрос, к слову, на контроле в КУП «Минскоблдорстрой». Но, повторюсь, все упирается в финансирование.

Населенный пункт Каверляны расположен в 28 км от Дзержинска, в 31 км от нулевого километра в Минске и в 18 км от МКАД. В деревне три улицы: Центральная, Новая, Полевая. Первые упоминания датируются 1742 годом. По данным Демидовичского сельсовета, на 01.01.2021 года в деревне зарегистрированы 26 человек.Места здесь удивительно красивые: поля, речушка, леса, чистейший воздух, звенящая тишина... И до столицы рукой подать. Семья Барташевич отстроила добротный дом и окунулась в местную идиллию. Однако благостное настроение быстро иссякло.Участок, признается Вероника Олеговна, купили летом, и тогда все было красиво и замечательно: «Однако с каждым днем, пока шла наша стройка, дорогу на улице Центральной разбивали тракторы, грузовые автомобили... Кое-как отстроились, но тут новая беда. Подвели на участок местный водопровод, но прежде чем воду пустить в дом, решили сделать анализ. И когда в июне 2019 года получили заключение из Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, то пришли в ужас: превышение аммиака в воде более чем в два раза!»Семья Барташевич не стала рисковать здоровьем. Так на участке появилась артезианская скважина. Вероника задается вопросом: «Что делать остальным жителям Каверлян, которым это не по карману? Можно ли им пить воду из-под крана?» Ответ нашелся в двухстах метрах от ее дома на неказистой доске объявлений. Цитируем фрагмент: «Рекомендуем использовать воду колодезную: родниковую на въезде в деревню, колодец возле д. 21. КУП «Молодечноводоканал».Главный инженер этой организации Виктор Марецкий подтвердил «СБ» проблему: «В последний раз Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии проводил анализ в декабре прошлого года. Превышение нормы по аммиаку было 0,16. Всего в Каверлянах у нас заключены договоры на пользование водой с 12 дворами. Им предложили бесплатный подвоз воды, но все документально отказались от этого. Пока люди пользуются технической водой, им снижен тариф на 10 процентов. В феврале планируется провести повторный анализ из скважины и из водонапорной башни. Если результаты будут плохие, то мы проведем анализ и в водопроводных сетях. Будет нужда — промоем их. Если не поможет, поставим вопрос о подведении воды из соседних деревень».В 1905 году великий изобретатель Никола Тесла получил патент на устройство «передачи электроэнергии в естественной среде». Спустя много лет в белорусской деревушке Каверляны с электропередачей происходят противоестественные вещи. Вероника ­Олеговна конкретизирует:Здесь и к электрику ходить не надо, чтобы понять, в чем проблема. Наверняка местная электроподстанция не рассчитана на серьезно возросшее потребление. Ведь речь идет не только о хозяйстве Барташевичей, дом которых напичкан мощными электроприборами, но и многих других домах, уже отстроенных и продолжающих строиться. В частных беседах с жильцами местные электромонтеры сетуют на приезжих: мол, «понастроили тут», а мощностей не хватает. «Но когда в электросетях узнали, — рассказывает В. Барташевич, — что я записалась на прием к главе Минской области, то что-то быстро поменяли в оборудовании, и уже недели две в доме проблем с электричеством нет!Но вернемся на дорогу, которая, собственно, и позвала, простите за каламбур, «СБ» в дорогу. В своем письме Вероника Барташевич возмущенно пишет: «Дорога Н-8362, ведущая от д. Залесье к Каверлянам и дальше к Шпилькам, находится в аварийном состоянии! Требую в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние согласно нормам СТБ 1291–2016!»Позволю еще раз отклониться от темы и выразить свое удовольствие от слов Вероники Олеговны. В той части, что дезурбанизация начинает серьезно влиять на сельский уклад. Вопросы о качестве воды, бесконечных перебоях с электричеством и плохими дорогами наверняка возникли не вчера. Но местным жителям было или недосуг, или не хватало правовой базы.И коренным жителям, и «грачам». К последним моя покойная бабушка относила дачников, которые «прилетают» в деревню только на лето. Им бороться с коммунальщиками за жизнь по стандартам и ГОСТам просто некогда: отвлекают баньки-шашлыки-грибочки и все такое… Не только Вероника Барташевич не дает спокойно спать службам и ведомствам, есть еще сподвижники в близлежащих Шпильках. Люди даже создали свой чат, в котором обмениваются информацией и опытом.Итак, что не так с дорогой Н-8362, в частности на отрезке от д. Залесье через Каверляны в Шпильки? Автор этого материала решил проехать лично по этому пути, чтобы вкусить, так сказать, прелести «аварийки». Вероника Барташевич напутствовала улыбкой: «Едьте, если не жалко подвеску». Эксперимент показал, что на скорости 25—30 километров можно ехать вполне сносно. Но это зимой, когда снег и лед сровняли дефекты. На осенних фотографиях, представленных нам, все выглядит более печально. Но сегодня назвать дорогу аварийной я бы не рискнул. Видал и похуже.Также в письме в адрес «СБ» люди просили организовать автобусное сообщение с населенными пунктами Каверляны и Шпильки. Сложно сказать, откуда пошло такое удивительное название Шпильки, но в эту небольшую деревеньку пустить рейсовый автобус весьма непросто. Проезжал по деревне и думал об одном:На поставленные жителями вопросы отвечает

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НАША СПРАВКА

Вся эта каверлянская история у меня вызывает двоякие эмоции. Отлично понимаю обе стороны. Бесспорно одно. Пока «понаехавшие» (в хорошем смысле слова) пытаются навести здесь порядок, спокойной жизни коммунальщикам и местным властям не видать! И с этой мыслью им придется смириться. Либо сменить сферу деятельности на менее хлопотную. Может, впору вспомнить столыпинский опыт, когда перед переселенцами шли землемеры, сельские поселения планировались, выдавались инвентарь и семена, люди переселялись общинами… «Одиночки, — уверял Столыпин, — не осваивают такие территории с такими сложными условиями». Нет сомнения, что с ошибками и трудностями наши современники освоят сложную территорию Каверлян и Шпилек. Верю, что и семья Барташевич, и многие другие горожане, инвестировавшие в эту местность серьезные средства, рано или поздно превратят с виду неперспективные поселения в завидный загородный оазис с отличной инфраструктурой.Аммиак в переводе с греческого (hals ammoniakos) — «амонова соль». В первую очередь от загрязненной аммиаком воды у человека страдает репродуктивная система. Он способен накапливаться в организме и вымывать полезные вещества. Очистка от аммиака обязательно нужна в коттеджах и загородных домах, так как, вероятнее всего, где-то поблизости есть животноводческие фермы или сельхозугодья.