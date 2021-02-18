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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Какие проблемы ждут жителей мегаполисов, решивших перебраться в деревню. Рассмотрим на примере сельской глубинки Каверляны, что под Дзержинском

Ни к селу, ни к городу

Отток людей из деревень был и остается одной из самых острых проблем последних десятилетий во всем мире. Но, похоже, с недавних пор урбанизация повернула вспять. И сегодня переезд коренных горожан в небольшие населенные пункты уже не чудачество, а новый тренд. Переселенцы признаются, что устали от безумного ритма, городской суеты, вечных пробок, цейтнота… В деревне совсем иное дело. Семья минчан Барташевич решила связать свою судьбу с небольшой деревенькой Каверляны, что в Дзержинском районе, три года назад. 

Дорога на Каверляны.

СПРАВКА. Населенный пункт Каверляны расположен в 28 км от Дзержинска, в 31 км от нулевого километра в Минске и в 18 км от МКАД. В деревне три улицы: Центральная, Новая, Полевая. Первые упоминания датируются 1742 годом. По данным Демидовичского сельсовета, на 01.01.2021 года в деревне зарегистрированы 26 человек.

Места здесь удивительно красивые: поля, речушка, леса, чистейший воздух, звенящая тишина... И до столицы рукой подать. Семья Барташевич отстроила добротный дом и окунулась в местную идиллию. Однако благостное настроение быстро иссякло.

Круговорот проблем в природе

Участок, признается Вероника Олеговна, купили летом, и тогда все было красиво и замечательно: «Однако с каждым днем, пока шла наша стройка, дорогу на улице Центральной разбивали тракторы, грузовые автомобили... Кое-как отстроились, но тут новая беда. Подвели на участок местный водопровод, но прежде чем воду пустить в дом, решили сделать анализ. И когда в июне 2019 года получили заключение из Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, то пришли в ужас: превышение аммиака в воде более чем в два раза!»

Колодец в деревне Каверляны.

Семья Барташевич не стала рисковать здоровьем. Так на участке появилась артезианская скважина. Вероника задается вопросом: «Что делать остальным жителям Каверлян, которым это не по карману? Можно ли им пить воду из-под крана?» Ответ нашелся в двухстах метрах от ее дома на неказистой доске объявлений. Цитируем фрагмент: «Рекомендуем использовать воду колодезную: родниковую на въезде в деревню, колодец возле д. 21. КУП «Молодечноводоканал». 

Главный инженер этой организации Виктор Марецкий подтвердил «СБ» проблему: «В последний раз Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии проводил анализ в декабре прошлого года. Превышение нормы по аммиаку было 0,16. Всего в Каверлянах у нас заключены договоры на пользование водой с 12 дворами. Им предложили бесплатный подвоз воды, но все документально отказались от этого. Пока люди пользуются технической водой, им снижен тариф на 10 процентов. В феврале планируется провести повторный анализ из скважины и из водонапорной башни. Если результаты будут плохие, то мы проведем анализ и в водопроводных сетях. Будет нужда — промоем их. Если не поможет, поставим вопрос о подведении воды из соседних деревень». 

Конец света

В 1905 году великий изобретатель Никола Тесла получил патент на устройство «передачи электроэнергии в естественной среде». Спустя много лет в белорусской деревушке Каверляны с электропередачей происходят противоестественные вещи. Вероника ­Олеговна конкретизирует:
 «Уже этой зимой электричество пропадало у нас раз двадцать! В том числе и в период лютых морозов. А дом отапливается электричеством. Представьте: на улице минус 25, а мы с ребенком 8 часов в холодном доме! Где-то что-то замкнуло или произошел обрыв».
Здесь и к электрику ходить не надо, чтобы понять, в чем проблема. Наверняка местная электроподстанция не рассчитана на серьезно возросшее потребление. Ведь речь идет не только о хозяйстве Барташевичей, дом которых напичкан мощными электроприборами, но и многих других домах, уже отстроенных и продолжающих строиться. В частных беседах с жильцами местные электромонтеры сетуют на приезжих: мол, «понастроили тут», а мощностей не хватает. «Но когда в электросетях узнали, — рассказывает В. Барташевич, — что я записалась на прием к главе Минской области, то что-то быстро поменяли в оборудовании, и уже недели две в доме проблем с электричеством нет!

Но вернемся на дорогу, которая, собственно, и позвала, простите за каламбур, «СБ» в дорогу. В своем письме Вероника Барташевич возмущенно пишет: «Дорога Н-8362, ведущая от д. Залесье к Каверлянам и дальше к Шпилькам, находится в аварийном состоянии! Требую в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние согласно нормам СТБ 1291–2016!» 

Позволю еще раз отклониться от темы и выразить свое удовольствие от слов Вероники Олеговны. В той части, что дезурбанизация начинает серьезно влиять на сельский уклад. Вопросы о качестве воды, бесконечных перебоях с электричеством и плохими дорогами наверняка возникли не вчера. Но местным жителям было или недосуг, или не хватало правовой базы. 
Понаехавшие, в хорошем смысле этого слова, настойчиво терзают административные и коммунальные службы. Причем с чувством, толком и расстановкой нужных юридических акцентов. И этому, согласитесь, надо поучиться всем. 
И коренным жителям, и «грачам». К последним моя покойная бабушка относила дачников, которые «прилетают» в деревню только на лето. Им бороться с коммунальщиками за жизнь по стандартам и ГОСТам просто некогда: отвлекают баньки-шашлыки-грибочки и все такое… Не только Вероника Барташевич не дает спокойно спать службам и ведомствам, есть еще сподвижники в близлежащих Шпильках. Люди даже создали свой чат, в котором обмениваются информацией и опытом.

Деревня Шпильки. Старое и новое.

ДорогА дорОга

Итак, что не так с дорогой Н-8362, в частности на отрезке от д. Залесье через Каверляны в Шпильки? Автор этого материала решил проехать лично по этому пути, чтобы вкусить, так сказать, прелести «аварийки». Вероника Барташевич напутствовала улыбкой: «Едьте, если не жалко подвеску». Эксперимент показал, что на скорости 25—30 километров можно ехать вполне сносно. Но это зимой, когда снег и лед сровняли дефекты. На осенних фотографиях, представленных нам, все выглядит более печально. Но сегодня назвать дорогу аварийной я бы не рискнул. Видал и похуже.

Также в письме в адрес «СБ» люди просили организовать автобусное сообщение с населенными пунктами Каверляны и Шпильки. Сложно сказать, откуда пошло такое удивительное название Шпильки, но в эту небольшую деревеньку пустить рейсовый автобус весьма непросто. Проезжал по деревне и думал об одном:

«Только бы никто не ехал навстречу». Потому что ширина дороги позволяла проехать одному автомобилю, а разъехаться можно, если бы один из водителей свернул в сугроб.
На поставленные жителями вопросы отвечает и.о. начальника отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко:

— К нам неоднократно обращались жители деревень Каверляны и Шпильки. Основное требование — положите нам асфальтобетон. Но при всем желании мы не можем сейчас это сделать. На нашем балансе еще около 6000 километров гравийных дорог Минской области. И их тоже нужно приводить в порядок. Для примера замечу, что на то, чтобы эту дорогу, а ее длина составляет 4,64 км, сделать асфальтобетонной, понадобится около 900 000 рублей. При том, что на ремонт дорог во всем Дзержинском районе в этом году выделено 463 000 рублей. Дорога, о которой пишут жители, у нас в плане 39-я. Приоритет отдается дорогам в населенных пунктах, где большее количество населения, школ, детсадов… Что касается организации автобусных маршрутов, то в Шпильках сделать нормальную дорогу не позволяет сложившаяся частная застройка домов. 
Вопрос, к слову, на контроле в КУП «Минскоблдорстрой». Но, повторюсь, все упирается в финансирование.

* * *

Вся эта каверлянская история у меня вызывает двоякие эмоции. Отлично понимаю обе стороны. Бесспорно одно. Пока «понаехавшие» (в хорошем смысле слова) пытаются навести здесь порядок, спокойной жизни коммунальщикам и местным властям не видать! И с этой мыслью им придется смириться. Либо сменить сферу деятельности на менее хлопотную. Может, впору вспомнить столыпинский опыт, когда перед переселенцами шли землемеры, сельские поселения планировались, выдавались инвентарь и семена, люди переселялись общинами… «Одиночки, — уверял Столыпин, — не осваивают такие территории с такими сложными условиями». Нет сомнения, что с ошибками и трудностями наши современники освоят сложную территорию Каверлян и Шпилек. Верю, что и семья Барташевич, и многие другие горожане, инвестировавшие в эту местность серьезные средства, рано или поздно превратят с виду неперспективные поселения в завидный загородный оазис с отличной инфраструктурой.

НАША СПРАВКА

Аммиак в переводе с греческого (hals ammoniakos) — «амонова соль». В первую очередь от загрязненной аммиаком воды у человека страдает репродуктивная система. Он способен накапливаться в организме и вымывать полезные вещества. Очистка от аммиака обязательно нужна в коттеджах и загородных домах, так как, вероятнее всего, где-то поблизости есть животноводческие фермы или сельхозугодья. 

usachev@sb.by

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