Исследователи научили искусственный интеллект диагностировать кожные заболевания. Система может обнаружить 134 различные болезни. Об этом сообщает "Хайтек FM" со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Investigative Dermatology.
ИИ на базе сверхточной нейросети может достоверно установить злокачественные образования на коже, предлагать варианты лечения и классифицировать кожные болезни.
Для обучения нейросети исследователи использовали 220 тысяч изображений кожных заболеваний пациентов разных национальностей. Система смогла диагностировать 134 болезни и предложить первичные варианты терапии.
Ведущий автор исследования Юнг-Им На полагает, что ИИ может расширить возможности медработников в области диагностической дерматологии.
Специалисты ожидают, что нейросеть не заменит врача, но даст ему возможность быстрее и точнее ставить правильный диагноз.
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Нейросеть научили выявлять заболевания кожи
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