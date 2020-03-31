Нейросеть научили выявлять заболевания кожи

ИИ на базе сверхточной нейросети может достоверно установить злокачественные образования на коже, предлагать варианты лечения и классифицировать кожные болезни.Для обучения нейросети исследователи использовали 220 тысяч изображений кожных заболеваний пациентов разных национальностей. Система смогла диагностировать 134 болезни и предложить первичные варианты терапии.Ведущий автор исследования Юнг-Им На полагает, что ИИ может расширить возможности медработников в области диагностической дерматологии.Специалисты ожидают, что нейросеть не заменит врача, но даст ему возможность быстрее и точнее ставить правильный диагноз.