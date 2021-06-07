Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Нейросеть научили находить на снимках Солнца корональные дыры

Нейросеть научили находить на снимках Солнца корональные дыры

Астрономы разработали нейросеть, которая может автоматически определять на снимках Солнца границы корональных дыр. Потенциально она способна находить их по изменениям в структуре магнитного поля светила. Это поможет ученым точнее предсказывать космическую погоду, пишет ТАСС.


Упрощенно Солнце можно представить в виде шара из кипящей плазмы. Его верхние слои постоянно перемешиваются. Благодаря высокой электропроводности вещества, из которого состоит наше светило, в результате образуется сильное магнитное поле. Силовые линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, из-за чего появляются пятна, вспышки и так называемые корональные выбросы. Ученые пока не могут точно сказать, как именно происходят эти явления. Вдобавок пока непонятно, как рождается солнечный ветер – мощный поток горячего газа, который Солнце постоянно извергает в космос.

По словам старшего преподавателя Сколковского института науки и технологий Татьяны Подладчиковой и ее коллег, важную роль в рождении солнечного ветра и других явлений, связанных с этим светилом, играют так называемые корональные дыры. Так ученые называют относительно темные и холодные области на поверхности Солнца, в которых линии магнитного поля разрываются. В результате плазма Солнца попадает в межпланетную среду. Корональные дыры являются главным источником геомагнитных бурь и прочих проявлений космической погоды в те времена, когда вспышечная активность светила остается низкой.

Подладчикова и ее коллеги разработали нейросеть, которая позволяет автоматически обнаруживать подобные области и отслеживать изменения в их размерах и форме по снимкам, которые получают космические телескопы в самых разных областях ультрафиолетового излучения при наблюдениях за атмосферой и поверхностью Солнца.

Для обучения этой системы искусственного интеллекта ученые подготовили около 1700 снимков, которые сделала космическая обсерватория SDO между 2010 и 2017 годами. Проверка показала, что нейросеть обнаруживала корональные дыры и корректно определяла их границы в 98% случаев.

Кроме того, ученые нашли свидетельства того, что разработанная ими система ИИ может находить корональные дыры, используя только те данные, которые были получены в ходе наблюдений за магнитным полем Солнца при помощи различных радиотелескопов и прочих научных приборов. В теории это позволяет отслеживать появление корональных дыр при помощи наземных приборов, что потенциально значительно повысит точность прогнозов космической погоды и наблюдений за ее текущим состоянием, подытожили Подладчикова и ее коллеги.

Иллюстрация: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
ВОЗ ожидает полного содействия от КНР по установлению происхождения коронавируса
Парень спрятал дома камеру, чтобы подтвердить свои предположения
К концу года в стране будет 600 зарядных станций для электрокаров, но уже сегодня любой желающий может поставить ЭЗС у подъезда своего дома
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 1,7 тыс. фур
Глава ВОЗ предупредил об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
Семь замерших беременностей, тринадцать выкидышей – даже после таких проблем женщины становятся мамами с помощью новой технологии ДНК-тестирования
Около 36 тыс. пользователей оценивают госорганизации на портале Минсвязи
Лукашенко направил соболезнование Президенту Пакистана в связи с жертвами трагедии на железной дороге
Какие грибы сейчас можно найти в лесу?
Экологичная обувь от Vans, кроссовки для пива New Balance и дебютная коллекция одежды Yuzefi: что нового произошло в моде за неделю
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Головняки – неотъемлемая часть невероятности. Но приходят не сразу
Дмитрий Миньков занял 7-е место на ЧМ по дзюдо в Венгрии
Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь: «Атомная энергетика открывает перед выпускниками фантастические возможности»
Нейросеть научили находить на снимках Солнца корональные дыры
ГАИ проверяет правила перевозки пассажиров
Правила безопасного загара: косметолог рассказала, как выбрать оптимальное солнцезащитное средство в соответствии с фототипом кожи
Довгало: мы – единое целое!
В Беларуси 8 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь
Россиянин с фальшивым паспортом пытался улететь из Минска в Дубай
В розовом цвете: 10 фактов о Розовой пантере
мнение
Николай ЩЕКИН
Демократия: подлинная и мнимая
Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня
Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков
На ж/д вокзале в Минске откроют лабораторию для ПЦР-тестирования на COVID-19
В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха
Орда: эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками
Люди, события и традиции – все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня
Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
В Беларуси учрежден День народного единства
Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
мнение
Дмитрий КРЯТ
О кейсе Шрайбмана
Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
Ивашко обыграл Мазура в первом раунде квалификации турнира в Германии
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля
Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио
Эксперт: Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.
В Госдуме России предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП
Авторы
СКАНИРУЙТЕ