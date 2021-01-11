Нейрохирург рассказал, почему опасно кататься на тюбинге

Тюбинг создан из очень скользкого материала, именно поэтому "ватрушка" набирает большую скорость. Из-за этого контролировать ее невозможно, поэтому есть вероятность влететь в ограждения, деревья или людей. Пострадать от такого падения не составит труда., – рассказал о травмах специалист.