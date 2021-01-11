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Нейрохирург рассказал, почему опасно кататься на тюбинге

Для многих тюбинг – это увлекательное активное приключение, в ходе которого можно стремительно нестись вниз по снегу на резиновых "ватрушках". По ощущениям тюбинг напоминает катание на санках, только более быстрое. Однако эта скорость может нанести непоправимый вред здоровью человека, решившего отдохнуть подобным образом. Во время программы "Жить здорово" нейрохирург, кандидат медицинских наук Семен Мещеряков объяснил, к каким последствиям может привести на первый взгляд такое безобидное развлечение.


Тюбинг создан из очень скользкого материала, именно поэтому "ватрушка" набирает большую скорость. Из-за этого контролировать ее невозможно, поэтому есть вероятность влететь в ограждения, деревья или людей. Пострадать от такого падения не составит труда.

– Тяжелые черепно-мозговые травмы, вплоть до перелома черепа с кровоизлияниями, которые заканчиваются фатально; переломы позвоночника, в том числе с повреждениями спинного мозга. Часто дети сталкиваются с деревьями и столбами, в результате чего получают травмы органов грудной клетки, брюшной полости с разрывами и внутренними кровотечениями. Переломы длинных трубчатых костей также встречаются часто, – рассказал о травмах специалист.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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