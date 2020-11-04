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  2. Нейрофизиологи узнали, как любимая музыка вызывает у человека мурашки

Нейрофизиологи узнали, как любимая музыка вызывает у человека мурашки

Эксперты изучили влияние музыки на мозг, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Ученые анализировали работу цепочек нейронов, которые соединяют центры слуха и удовольствия – они и отвечают за приятные ощущения и мурашки при прослушивании любимых песен.

– Мы зафиксировали это явление с помощью электроэнцефалографа. Это открывает широкие возможности для таких исследований. Теперь мы можем изучать нейрофизиологическую подоплеку эмоций, которые вызывает музыка, – рассказал один из его авторов, нейрофизиолог из Университета Бургундии (Франция) Тибо Шабен.

Человеческий мозг хорошо отличает музыку от разговора или других шумов – она воспринимается иначе. Несколько лет назад шведские психологи определили, что совместное пение синхронизирует пульс участников хора. 50 лет назад назад исследователи выяснили, что человек воспринимает музыку не левым полушарием, как речь, а правым. 

Для участия в  эксперименте пригласили 200 добровольцев. Участники перечислили их любимые музыкальные композиции, после чего им было предложено прослушать отрывки из этих песен внутри МРТ-сканера, позитронно-эмиссионного томографа и электроэнцефалографа.

В то же время эксперты проверяли, можно ли в таких исследованиях использовать электроэнцефалографы – приборы, которые гораздо удобнее томографов.

Записав сигналы, которые появлялись в мозгу участников эксперимента во время прослушивания знакомой и незнакомой музыки, ученые попросили поделиться ощущениями. Исследователей интересовало, пробегали ли по их коже мурашки при прослушивании любимых отрывков. 

Сопоставив эти рассказы с данными приборов, ученые выяснили, что эти ощущения связаны с особыми формами активности мозга, за которые отвечают отдельные цепочки нервных клеток. Они соединяют центры удовольствия и слуха и расположены в дополнительной моторной коре, глазнично-лобной коре и верхней височной извилине.

Всплески активности этих нервных цепочек можно уловить с помощью любого из использованных приборов. Благодаря этому влияние музыки на мозг человека можно изучать за пределами лабораторий даже с помощью портативных ЭЭГ. Это позволит более детально изучить действие музыки на мозг. 
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