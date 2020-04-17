New Balance отсудила в Китае $ 1,4 млн по делу о нечестной конкуренции

Американская компания New Balance выиграла суд против китайского бренда New Barlun, который американцы обвинили в нечестной конкуренции. Суд Шанхая вынес решение в пользу истца и постановил взыскать с виновника более 10 млн юаней (около 1,4 млн долларов), сообщает Shanghai Daily. Изначально истец требовал 4,2 млн долларов.





Иск был подан еще в 2017 году. Американский производитель обвинил китайскую фирму в незаконном использовании на своих кроссовках латинской буквы "N", которая является зарегистрированным товарным знаком New Balance (в Китае он был зарегистрирован в 2010 году).

Китайская компания ссылалась на то, что также зарегистрировала соответствующий товарный знак, а значит использовала его легально, пишет ТАСС.

Однако суд встал на сторону американской фирмы, посчитав, что использование такого же знака на той же части кроссовок без видимых различий сбивает с толку покупателей и может считаться недобросовестной конкуренцией.

Кроме выплаты компенсации китайская компания должна прекратить недобросовестную конкуренцию и сделать публичное заявление.

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