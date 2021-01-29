Врач-невролог Павел Бранд считает, что даже легкую головную боль нужно сразу утолять обезболивающим, сообщает РИА Новости.
Медик также подчеркнул, что регулярные головные боли – повод обратиться к врачу. Головную боль нужно подавлять сразу – нельзя предугадать, как она будет развиваться.
– Если вы принимаете обезболивающие препараты более трех дней подряд, это не есть хорошо, а если больше 15 дней в месяц – срочно обращайтесь к врачу. До хронической формы лучше не доводить, – поделился Бранд.
Невролог напомнил, что универсальных препаратов от головной боли нет. Если боли редкие, можно выпить любой нестероидный противовоспалительный препарат – они хороши для разового устранения боли. Если требуется более частое обезболивание, препарат должен подбираться медиком. Врач также обозначил, что неправильно подобранный препарат может стать причиной воспаления.
– Существует абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих, – объяснил специалист.
Поэтому он призывает не экспериментировать, а сразу обратиться за медицинской помощью.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
680
Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter