Недостаточность физической активности может привести к обострению болевых синдромов. Одна из самых изматывающих — боль в копчике. Как ее смягчить, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
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Если болит копчик, не стоит сидеть, откинувшись на спинку — в такой позе давление на копчик существенно увеличивается.
Рекомендуется держать спину вертикально либо наклоняться вперед, так вес будет распределяться на седалищные кости, а не копчик. При сильном болевом синдроме смогут помочь противовоспалительные препараты (НПВС).
Полезно выполнять упражнения Кегеля — приседания, упражнения на мышцы живота и так далее. Противопоказанием может стать боль во время этих упражнений.
Наиболее частыми причинами боли являются как явные травмы копчика, так и малозаметные постоянные повреждения, например, при долгом сидении на мягкой поверхности.
Также есть так называемая «телевизионная болезнь», при которой копчик испытывает постоянное давление, что не предусмотрено природой.
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Опубликовано:
2035
Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике
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