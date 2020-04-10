Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике

gettyimages.com

Если болит копчик, не стоит сидеть, откинувшись на спинку — в такой позе давление на копчик существенно увеличивается.Рекомендуется держать спину вертикально либо наклоняться вперед, так вес будет распределяться на седалищные кости, а не копчик. При сильном болевом синдроме смогут помочь противовоспалительные препараты (НПВС).Полезно выполнять упражнения Кегеля — приседания, упражнения на мышцы живота и так далее. Противопоказанием может стать боль во время этих упражнений.Наиболее частыми причинами боли являются как явные травмы копчика, так и малозаметные постоянные повреждения, например, при долгом сидении на мягкой поверхности.Также есть так называемая «телевизионная болезнь», при которой копчик испытывает постоянное давление, что не предусмотрено природой.