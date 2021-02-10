"Тихий инсульт" далеко не всегда проходит бессимптомно. Это заболевание может сопровождаться рядом симптомов – как четко выраженных, так и практически незаметных. Признаки "тихого инсульта", на которые следует обратить внимание, назвала врач-невролог Аминат Долова, пишет АиФ.
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В первую очередь Долова объяснила, что "тихий инсульт" – это "острое нарушение мозгового кровообращения". Оно, по словам медика, "не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга".
Однако по некоторым признакам отследить "тихий инсульт" все же можно. Насторожиться следует, если вы отслеживаете следующие симптомы: внезапное головокружение, нарушение походки, зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.
При возникновении этих симптомов невролог советует обратиться к специалистам.
Фото: pixabay.com
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Невролог перечислила признаки "тихого инсульта"
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