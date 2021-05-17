Одним из симптомов болезни Альцгеймера является забывчивость. Однако признак не всегда указывает на наличие данной проблемы. О том, как определить, что у человека действительно развивается болезнь Альцгеймера, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" объяснила врач-невролог Татьяна Скороходова.
Забывчивость при болезни Альцгеймера, считает специалист, всегда идет в комплексе с другими признаками. Когда человек постоянно перекладывает вещи на столе, не может принять решение, забывает слова, ведет себя агрессивно, теряет интерес к жизни и хобби, путается во времени и пространстве, а также в привычных задачах, только тогда можно говорить о развитии этой опасной проблемы.
– Симптомы по отдельности не всегда указывают на болезнь Альцгеймера. Дело в том, что мы живем в век информации и технологий, поэтому зачастую человеку тяжело справляться с тем потоком сведений и обязанностей, которые возлагаются на него жизнью. Болезнь Альцгеймера в данной ситуации ни при чем. Но если все эти признаки идут в комплексе и мешают человеку справляться с нагрузкой, которую раньше он воспринимал адекватно, это говорит о наличии серьезных проблем, – рассказала невролог.
Татьяна Скороходова обратила внимание, что более чем в 60 процентов случаев болезнь Альцгеймера развивается у женщин.
Фото: pixabay.com
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Невролог объяснила, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости
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