Невролог назвала три симптома, при которых надо бить тревогу

Медики утверждают, что в последнее время все больше молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет подвержены инсульту. Он может быть вызыван атеросклерозом, заболеваниями сердца и нарушением свертываемости крови, сообщает RG.RU со ссылкой на врача-невролога, заведующую Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанду Мушбу.
Если у людей любого возраста наблюдаются частые и сильные головные боли, головокружение и неустойчивость при ходьбе, это повод обратиться к специалисту, так как симптомы могут указывать на серьезные заболевания.
– Это не обязательно связано с инсультом, но для таких симптомов может существовать неврологическая причина, – подчеркнула Астанда Мушба.
По словам эксперта, для того чтобы вовремя защититься от инсульта, необходимо посещать невролога, раз в год проходить исследования сосудов шеи, УЗИ сердца, также важно делать суточный мониторинг ЭКГ по методу Холтера и оценивать липидный спектр крови.
Фото: pixabay.com
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