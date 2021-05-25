Невролог назвал неочевидный предвестник инфаркта

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Так, по словам специалиста, об опасных состояниях может предупреждать зевота. Евдокимов отметил, что ученые часто фиксируют зевание у людей после инсультов. Кроме того, рефлекс может предшествовать инфарктам.В таких случаях невролог рекомендует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также режиме труда и отдыха., – подчеркнул врач.Евдокимов уточнил, что если человек зевает после плотного обеда, перед или после сна или в душном помещении, в этом нет ничего страшного и необычного.