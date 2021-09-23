Невеста решила удалить друзей из соцсетей, потому что они отказались платить за ее свадьбу

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Девушка с никнеймом MrsKurtz рассказала, что пригласила на свою свадьбу 150 гостей. Местом проведения торжества она выбрала Таиланд. При чем будущая жена выдвинула требование - родственники и друзья должны были сами заплатить по три тысячи фунтов стерлингов. По словам невесты, ее идею поддержали всего 9 человек.- высказалась девушка.Она сказала, что обиделась на своих друзей и готова оборвать с ними дружбу во всех социальных сетях.Пользователи сети раскритиковали ее поступок в комментариях:".