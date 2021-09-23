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  2. Невеста решила удалить друзей из соцсетей, потому что они отказались платить за ее свадьбу

Невеста решила удалить друзей из соцсетей, потому что они отказались платить за ее свадьбу

Невеста пригрозила удалить друзей из соцсетей за их отказ отправиться отмечать церемонию бракосочетания за границу за свой счет. Такой пост опубликован на Reddit, передает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

Девушка с никнеймом MrsKurtz рассказала, что пригласила на свою свадьбу 150 гостей. Местом проведения торжества она выбрала Таиланд. При чем будущая жена выдвинула требование - родственники и друзья должны были сами заплатить по три тысячи фунтов стерлингов. По словам невесты, ее идею поддержали всего 9 человек. 

- Я понимаю, что это слишком большая сумма, но я отдала бы любую сумму, лишь бы разделить радостное событие с близким мне человеком. Я решила изменить место свадьбы с Таиланда на Гавайи, чтобы гости заплатили не три, а 2 тысячи фунтов стерлингов (198 тысяч рублей). Но после этого на мое приглашение согласились только семеро,  - высказалась девушка.

Она сказала, что обиделась на своих друзей и готова оборвать с ними дружбу во всех социальных сетях. 

Пользователи сети раскритиковали ее поступок в комментариях: 

"Я не могу себе представить, что кто-то заставляет людей платить за то, чтобы они наблюдали за свадьбой!", "Ты не шутишь?", "Это  эгоистично", «"Я в шоке, что ты считаешь себя правой в этой ситуации", "Зато удаление из друзей на Facebook не стоит три тысячи фунтов стерлингов! Это бесплатно!". 
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